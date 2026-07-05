世界盃2026｜奧拿希梅開二度 摩洛哥三蛋贈加拿大晉8強

世界盃16強展開，東道主加拿大面對摩洛哥，後者有奧拿希梅開二度。最終摩洛哥以3：0淘汰加拿大，8強對手將是法國和巴拉圭的勝方。

加拿大入局較快，11分鐘，接應的奧奴華斯爾控球順勢轉身，他隨即起腳被出迎的門將耶辛尼保奴擋走。摩洛哥到29分鐘才有第一腳射門中目標，蘇菲安尼拉希美的遠射被加拿大門將基派奧沒收。

摩洛哥的沙巴利於22分鐘退下火線。美聯社

兩軍上半場戰情膠著。美聯社

夏基美與對手爭執，需要球證奧利華拉開。美聯社

兩軍上半場合共領6面黃牌，攻門僅得5次。美聯社

上半場黃牌比攻門多

之後戰情膠著，上半場比起攻門，更多的是黃牌數字。兩軍於上半場合共5次攻門，但加拿大15次犯規下共有2人被罰黃牌，摩洛哥雖僅得6次犯規，但就有4人被球證奧利華出示黃牌。兩軍半場共有6張黃牌，是世界盃淘汰賽史上第2次；對上一次是2006年巴西鬥加納。

奧拿希為摩洛哥射成2：0。美聯社

奧拿希個人梅開二度。美聯社

東道主加拿大16強止步。美聯社

摩洛哥的8強對手是法國和巴拉圭的勝方。美聯社

摩洛哥50分鐘打破僵局

兩軍半場互交白卷，摩洛哥於50分鐘打破僵局。來自一次右路罰球，夏基美地波傳予禁區頂的奧拿希，後者無人看管下第一時間射門破網，助摩洛哥領先1：0。但加拿大的攻門威脅有限，較有機會的攻勢來自對手夏基美和門將保奴的誤會，險些被加拿大的施利拿連後上偷雞成功，但保奴快一步先將皮球大腳解圍，慢半步的拿連因侵犯門將被罰黃牌。

摩洛哥於82分鐘憑一次反擊拉開比數，巴謙戴亞斯接應直線後殺入禁區，右腳一扣後傳予後上的奧拿希，後者再次第一時間射門破網，個人梅開二度，助摩洛哥以2：0領先。摩洛哥再憑蘇菲安尼拉希美於98分鐘埋齋，最終以3：0擊敗加拿大，他們的8強對手將是法國和巴拉圭的勝方。