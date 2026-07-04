世界盃2026｜佛得角奇兵卡巴爾轟入「最佳金球」 觀眾席擁吻女友泡製今屆最浪漫一幕

衛冕冠軍阿根廷加時 3:2擊敗佛得角 驚險晉級 16 強 ，但全場最耀眼的光芒卻被非洲黑馬佛得角奪去，陣中 23 歲的後衛薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）在加時賽下半場轟入一記技驚四座、被譽為「本屆世界盃最佳」的超級弧線球 ！入球後，他更興奮地直接狂奔衝向觀眾席，在數萬人見證下與女友深情擁吻，泡製出今屆美加墨世界盃最溫馨浪漫的一幕。

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Sidney Lopes Cabral 🇨🇻 scored 6 goals and delivered 6 assists from left-back position last season.



He scored one of the best 👌 goals in the 2026 World Cup @soka25east pic.twitter.com/4E6CHaDpqp — Collins Okinyo (@bedjosessien) July 4, 2026

佛得角23歲土超後衛一戰封神

這記驚天進球出現在加時賽下半場，當時阿根廷領先 2:1 。眼見這支非洲島國球隊的體能已近極限，效力土超特拉布宗的卡巴爾突然挺身而出。他在左路帶球內切，利用對手防守球員的身體阻擋了門將達米安馬天尼斯(Damian Martínez)的視線，起腳拉出一記極具視覺震撼的致命弧線球 ！皮球劃過完美軌跡直飛龍門右上角破網，協助佛得角一度扳平 2:2。！

今屆最浪漫一幕

進球後的卡巴爾陷入瘋狂，他沒有在場內慶祝，反而跑到觀眾席，在圍欄旁深情等待他的女友走上前與他緊緊相擁。擔任評述員的名宿胡禮笑言：「這傢伙簡直是浪漫極了！我感覺在他的女友給他擁抱之前，他根本不想走回球場繼續比賽！」卡巴爾數年前僅在德國第五級別業餘聯賽打滾，如今卻在世界盃舞台攻破衛冕冠軍大門，泡製完美逆襲 。雖然佛得角最終以 2:3 遺憾落敗 ，但兩度落後下兩度扳平阿根廷，雖敗猶榮；而卡巴爾與女友深情一擁，亦注定成為今屆世界盃最溫馨一幕 。