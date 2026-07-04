世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級

世界盃32強淘汰賽爆發史詩級激戰！衛冕冠軍阿根廷面對今屆「神奇球隊」佛得角遭遇極大考驗。佛得角在分組賽曾賽和西班牙及烏拉圭，今仗面對上屆霸主依然毫無懼色。雙方在法定時間踢成1:1，進入加時賽更是高潮迭起。最終阿根廷憑藉美斯（Lionel Messi）創歷史的世盃第20球，以及兩名「帶刀侍衛」在加時賽先後建功，以3:2驚險淘汰兩度扳平的佛得角，昂首晉級16強，下一圈將硬撼埃及。雖然佛得角未能續寫神奇，但這隻新軍已經贏得了所有人的尊重。

開局慢熱 禾仙夏早段沒收美斯罰球

開賽初段，阿根廷並未急於搶攻，踢法較為保守。戰至15分鐘，阿根廷才出現全場第一次具威脅的埋門，美斯在窄角度起腳，可惜皮球僅僅掠門而過斜出。隨後，阿根廷獲得一個離門頗遠的罰球機會，美斯親自操刀直射越過人牆，但角度太正，被禾仙夏輕鬆一抱入懷，未能考驗這位40歲老將。

補水時間成轉捩點 美斯狂抽網頂締造歷史

今次世界盃的「補水時間」（Hydration break）往往是場上格局發生變化的時刻，這場比賽亦不例外。戰至29分鐘，比賽暫停結束不久，阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在後場送出一記精準的過頭笠傳，瞬間撕破了佛得角的防線。

此時，身穿美斯展現出天才級的無球跑動與個人技術。他入楔時間拿捏得恰到好處，面對這記長傳，他以猶如絲綢般柔滑的觸球將皮球完美控定，隨即在窄角度狂抽網頂破網，令禾仙夏欲救無從，助阿根廷打破僵局領先1:0！

獨霸神射手榜 締造世盃20球神蹟

這個入球不僅是一次視覺享受，更讓美斯再次將名字刻在歷史冊上。這是他今屆賽事的第7個入球，令他在神射手爭奪戰中正式超越法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）獨佔鰲頭。更誇張的是，美斯職業生涯的世界盃總入球數已達到20球，成為世界盃歷史上首位達成「20球里程碑」的神級球員。

杜亞迪窄角度建奇功 佛得角震驚全球扳平1:1

小球隊亦可以有大夢想？換邊後，佛得角這支賽事新軍在下半場展現出極強的爭勝心與侵略性。戰至59分鐘，佛得角掀起一次極具威脅的攻勢，迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）接應隊友傳送後，在禁區內一個與美斯上半場入球極度相似的窄角度位置起腳，皮球如炮彈般狂抽死角破網，佛得角成功將比數扳平1:1。

杜亞迪窄角度建奇功。路透社

佛得角兩度落後兩度追平，雖敗猶榮。路透社

杜亞迪窄角度建奇功。路透社

杜亞迪窄角度建奇功。AP

禾仙夏一夫當關 神勇救出美斯單刀

僅僅3分鐘後，阿根廷就掀起極具威脅的反撲。美斯成功突破防線，獲得一次絕佳的單刀赴會機會。正當全場球迷都屏息以待，以為皮球必入無疑之際，40歲老將門將禾仙夏卻展現出「一夫當關」的霸氣，神勇地將美斯的必入球拒之門外！面對這位老對手如此不可思議的神級撲救，錯失黃金機會的美斯亦不禁在場上露出無奈的苦笑。

禾仙夏（右）曾說夢想是對位美斯（左），今仗撲出美斯單刀。路透社

禾仙夏曾說夢想是對位美斯，今仗撲出美斯單刀。路透社

禾仙夏（左）曾說夢想是對位美斯（右），今仗曾撲出美斯單刀。AFP

美斯快開罰球突施冷箭 40歲鋼門飛身再獻神救

這場精彩的攻防戲碼依然未完！戰至73分鐘，阿根廷在危險地帶獲得罰球，美斯趁禾仙夏仍在指揮排人牆之際，機警地「快開」突施冷箭。這記射門質素極高，直飛龍門，但禾仙夏竟展現出完全不似40歲的驚人神經反應；他迅速由龍門右邊橫跨至左邊，高高躍起飛身再度將美斯的必入球擋出！

佛得角眾志成城拖入加時 展現無比鬥志

半場落後一球時，恐怕沒有多少人相信佛得角能夠翻盤。然而，這支新軍在下半場展現出無比鬥志，憑藉杜亞迪的入球奇蹟扳平後，全隊眾志成城，成功頂住了阿根廷排山倒海的狂攻。法定時間90分鐘結束，雙方踢成1:1，佛得角成功將這支衛冕冠軍逼入加時賽。

利辛度馬天尼斯化身帶刀侍衛 窄角度勁射破網

加時賽甫開波，戰局再度出現戲劇性變化，阿根廷終於打破僵局！第92分鐘，在一次角球攻勢中禁區內出現混戰，皮球輾轉改變方向漏到遠柱。上半場為美斯交出精妙助攻的中堅馬天尼斯伏兵城下，他展現出極佳的功架，第一時間將皮球完美控定，隨即在與今場前兩個入球極為相似的窄角度起腳。這記射門勢如破竹，連今場屢救險球的禾仙夏亦欲救無從。阿根廷憑藉這名「帶刀侍衛」的一傳一射，在加時階段再度領先2:1。

利辛度馬天尼斯化身帶刀侍衛 窄角度勁射破網。路透社

利辛度馬天尼斯化身帶刀侍衛 窄角度勁射破網。路透社

奇蹟未完！卡巴爾轟驚天世界波 佛得角兩度落後兩度扳平

佛得角的奇蹟仍在繼續！戰至102分鐘，薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）為全球球迷奉獻了極具戲劇性的一幕。當時卡巴爾在左路邊線發難，引球推進並果斷「推大位」切入禁區。他看準時機起腳施射，皮球拉出一道極其誇張的完美弧線，猶如流星般直掛龍門右上死角！阿根廷門將達米安馬天尼斯（Dibu Martinez）即使飛盡亦鞭長莫及，只能在半空中望門輕嘆。

這記極具觀賞性的「世界波」，絕對有資格角逐今屆賽事的最佳金球！憑藉這記神來之筆，佛得角不可思議地在兩度落後下兩度追和，將比數改寫成2:2。

美斯角球獻精準助攻 羅美路頭槌「省中人」折射入網

這場史詩級大戰的高潮一浪接一浪，正當大家以為氣勢如虹的佛得角能將比賽拖入互射十二碼階段，衛冕的「世盃盟主」阿根廷在111分鐘再度展現霸氣，奪回領先優勢。美斯親自操刀開出落點極佳的角球，皮球準確地飛向禁區的心臟地帶。

此時，阿根廷陣中另一位「帶刀侍衛」挺身而出！中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）在人群中力壓群雄，高高躍起接應美斯的傳送上演「泰山壓頂」。他頂出的皮球剛好「省中」佛得角守將甸尼波基斯（Diney Borges）的手部折射入網。憑藉這記帶點運氣成分的關鍵頭槌，阿根廷最終以3:2險勝這支令人肅然起敬的新軍，驚險鎖定16強席位！