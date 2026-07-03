世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞

世界盃32強上演極具戲劇性的「諸神黃昏」大戰！葡萄牙與克羅地亞激戰至補時階段上演「過山車」般的神奇劇本，憑藉後備入替的干沙路拉莫斯（Goncalo Ramos）在94分鐘攻入絕殺球，加上克羅地亞在102分鐘的「絕平」入球被VAR戲劇性推翻，葡萄牙最終驚險以2:1淘汰對手。41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今仗不但贏下與莫迪歷（Luka Modric）的最後交鋒，更射入12碼打破個人世界盃淘汰賽入球荒，帶領球隊晉級下一圈硬撼西班牙。

兩大傳奇合演最後探戈

今屆世界盃被外界廣泛譽為「諸神黃昏」，今仗41歲的C朗與40歲的莫迪歷各為其主，極有可能迎來兩人在世界盃舞台的最後一次交鋒。賽前C朗胞姊接受訪問時已暗示，C朗可能在今屆賽事後退出國家隊；而莫迪歷更盛傳會在世界盃後正式掛靴。值得一提的是，今場大戰亦創下足球歷史上一項偉大紀錄——這是史上首次有兩位為國家隊上陣超過200次的球員同場競技。

化悲憤為力量 葡萄牙開局搶攻

今仗正值葡萄牙已故球星祖達（Diogo Jota）及其胞弟因車禍離世一周年忌辰前夕。承載著對這位昔日戰友的思念，葡萄牙眾將開局迅速入局，化悲憤為力量。開賽僅僅3分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）連環兩腳極具威脅的射門險些先開紀錄，可惜均被克羅地亞守將奮力拒之門外。

C朗罰球中人牆 狂攻不果半場交白卷

戰至13分鐘，葡萄牙獲得罰球機會，惟C朗主射直中人牆，這位傳奇球星仍在苦苦追尋個人在世界盃淘汰賽階段的首個入球。隨後，祖奧簡些路（Joao Cancelo）右路斬出落點極佳的傳中球，可惜B費與C朗雙雙門前漏過，未能接應這個黃金傳送。

上半場比賽，葡萄牙在場面上佔盡上風，控球率高達69%，射門次數亦以9:3大幅拋離對手。不過，克羅地亞依然展現出強悍的身體對抗與細膩的傳控配合，防線力保不失。

易邊後風雲突變 佩利錫遠柱破網先開紀錄

易邊再戰，場上風雲突變。上半場處於捱打狀態的克羅地亞突然發力，戰至53分鐘，有「鐵人」之稱的佩利錫（Ivan Perisic）接應傳送，冷靜控定皮球後於遠柱抽射破網，先開紀錄。落後的葡萄牙陣腳大亂，僅僅3分鐘後，克羅地亞的尼高拉華錫（Nikola Vlasic）再度將皮球送入網窩，氣勢如虹的「格仔軍團」幾乎擴大比數，幸好旁證舉旗示意越位在先，入球無效，葡萄牙才逃過一劫。

C朗「食詐糊」後操刀12碼 終破淘汰賽入球荒

大難不死的葡萄牙隨即展開反撲，比賽高潮迭起。61分鐘，B費送出致命妙傳，C朗拿度瀟灑控定後起腳射入。正當這位葡萄牙隊長瘋狂慶祝自己首個世界盃淘汰賽入球之際，球證卻無情地舉起越位旗幟，令C朗慘「食詐糊」。

不過，精彩的戲碼並未就此完結。隨後葡萄牙獲得角球機會，連拿度維加（Renato VEIGA）在禁區內被尼高拉華錫拉跌，球證經VAR覆核後，果斷直指12碼點。剛剛錯失入球的C朗頂住巨大壓力操刀，他助跑時以招牌式的窒步節奏變化騙過門將，穩穩將皮球送入網窩！在經歷「食詐糊」的短暫失落後，C朗終於打破宿命，射入個人職業生涯首個世界盃淘汰賽入球，帶領葡萄牙扳平1:1，令兩軍重新回到起跑線。

克羅地亞回敬「詐糊」 C朗尾段退下火線

比賽進入最後階段，戰況依然膠著且驚險萬分。戰至80分鐘，克羅地亞中場彼達蘇錫（Petar Sucic）一度攻破葡萄牙大門，但旁證隨即舉旗示意越位在先，入球無效，令「格仔軍團」同樣嚐到「食詐糊」的滋味，葡萄牙再次逃過一劫。就在這次門前虛驚之後，葡萄牙主帥馬天尼斯隨即作出戰術調動，將剛剛打破淘汰賽入球荒的功臣C朗拿度換出，由中場魯賓尼維斯（Ruben Neves）入替。

拉莫斯94分鐘絕殺 VAR推翻克羅地亞「絕平」

世界盃從來不缺少神奇的戲碼，比賽進入超長補時階段，高潮一浪接一浪。戰至94分鐘，葡萄牙後備上陣的干沙路拉莫斯（Goncalo Ramos）把握門前機會一箭定江山，全場葡萄牙球迷陷入瘋狂，以為這就是拯救球隊的絕殺。

然而，球賽在102分鐘上演令人窒息的一幕。葡萄牙門前出現大混戰，皮球經過折射後竟意外滾入網窩，克羅地亞神奇地在最後一刻扳平比數！正當全場一片愕然、克羅地亞球員瘋狂慶祝之際，球證經VAR覆核後，再度判罰越位在先，入球無效！

短短8分鐘內，雙方經歷了「一面天堂、一面地獄」的極端情緒。最終葡萄牙在一場充滿戲劇性、合共出現4次「詐糊」的激戰中，以2:1驚險淘汰克羅地亞，昂然晉級下一圈，將與另一支歐洲傳統勁旅西班牙爆發「雙牙大戰」。