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世界盃2026｜佛得角主帥：防守美斯沒針對部署 不因阿根廷改變踢法

足球世界
更新時間：07:19 2026-07-03 HKT
發佈時間：07:19 2026-07-03 HKT

佛得角爆冷殺入32強，將會硬撼衛冕冠軍阿根廷。佛得角主帥巴比斯達強調不會因為對手改變踢法，將以晉級16強作為唯一目標。

「有力與世界列隊競爭」

佛得角首次晉身世界盃決賽周，先後賽和西班牙、烏拉圭及沙特阿拉伯，以小組次名晉級淘汰賽。而到了32強，佛得角將要挑戰由美斯領軍的阿根廷。

佛德角主帥強調會堅持踢法。路透社
佛德角主帥強調會堅持踢法。路透社
阿根廷將與佛德角爭入16強。路透社
阿根廷將與佛德角爭入16強。路透社
美斯將帶領阿根廷鬥佛德角。路透社
美斯將帶領阿根廷鬥佛德角。路透社
禾仙夏將面對美斯的挑戰。路透社
禾仙夏將面對美斯的挑戰。路透社

巴比斯達表示球隊一直堅持自己的足球理念，並已證明有能力在世界舞台與強隊競爭：「我們最主要的目標是踢好這場比賽，並嘗試晉級。我們是憑實力取得參賽資格，在外圍賽已經證明了這一點，而今屆世界盃3場分組賽亦證明，我們有能力在這個水平競爭。」

「更重視整支阿根廷隊威脅」

被問到如何防守美斯時，巴比斯達表示球隊不會特別針對部署，而是更重視整支阿根廷隊的威脅：「對手不同，但困難始終存在，每支球隊都會帶來不同挑戰。我們一直都會因應不同對手作出調整，但不會失去自己的風格。明天對阿根廷亦一樣，我們會尊重對手，同時保持強烈的晉級決心。」

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