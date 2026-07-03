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英超｜艾利諾安達臣1.16億鎊轉投曼城 超越比寧咸成最貴英格蘭球員

足球世界
更新時間：06:36 2026-07-03 HKT
發佈時間：06:36 2026-07-03 HKT

艾利諾安達臣落實以1.16億鎊，由諾定咸森林轉投曼城，成為史上最貴的英格蘭球員。在英超轉會費榜，僅次伊沙克和域斯排在第3位。

安達臣正隨英格蘭出戰世界盃，他獲准在兩場世界盃賽事之間，於周日完成曼城體測；「三獅軍團」目前出戰4場世界盃賽事，安達臣4次均正選上陣，助英格蘭殺入16強。據報除了曼城之外，曼聯等其他大球會均對安達臣有興趣，森林亦樂意將他出售予任何一間球會，最終轉會曼城是安達臣本人的決定。

安達臣正隨英格蘭出戰世界盃。路透社
安達臣正隨英格蘭出戰世界盃。路透社
安達臣超越比寧咸成為最貴英格蘭球員。路透社
安達臣超越比寧咸成為最貴英格蘭球員。路透社
安達臣由森林轉投曼城。路透社
安達臣由森林轉投曼城。路透社

曼城在聲明中表示：「曼城與諾定咸森林就安達臣的轉會達成協議。他目前正代表英格蘭出戰世界盃，並已在堪薩斯完成體測，轉會的正式手續將在他回國後完成。與此同時，曼城全體人員祝艾利諾和英格蘭大軍在世界盃一切順利，期待稍後歡迎他來到曼徹斯特。」

英超轉會費排第3

1.16億鎊轉會費，令這名23歲中場成為史上最貴的英格蘭球員，超越皇馬2023年夏天從多蒙特收購比寧咸時承諾支付的1.15億英鎊。至於英超轉會史中，安達臣的轉會費僅次利物浦去年夏天以1.25億英鎊簽入伊沙克，以及以1.165億鎊收購域斯。這是曼城新帥馬列斯卡上任後第一宗收購，《天空體育》認為安達臣「百分之百能夠融入馬列斯卡的體系，其多功能性令人嘆為觀止……令他成為曼城非常重要的引援，尤其是考慮到貝拿度施華今夏離隊」。

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