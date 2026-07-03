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英超｜諾定咸森林宣布解僱域陀皮利拉 加拉斯拿勢接掌帥印

足球世界
更新時間：05:42 2026-07-03 HKT
發佈時間：05:42 2026-07-03 HKT

諾定咸森林宣布域陀皮利拉離任。根據《天空體育》報道，森林接近與加拉斯拿達成協議，勢將接掌帥印，料簽約3年。

領軍護級成功 晉歐霸4強

森林觸發了皮利拉合約中的雙方協議終止條款，其整個教練團隊將一同離開球會。森林在聲明中表示：「我們謹向域陀及其團隊的辛勤工作和投入，表示衷心感謝。他們協助鞏固球會的英超地位，又領軍打入歐霸4強，並為我們繼續建設提供了堅實基礎。」

皮利拉被森林解僱。法新社
皮利拉被森林解僱。法新社
皮利拉去季帶領森林晉身歐霸4強。法新社
皮利拉去季帶領森林晉身歐霸4強。法新社
加拉斯拿勢接掌帥印。法新社
加拉斯拿勢接掌帥印。法新社

皮利拉：完全出乎意料，毫無預警

皮利拉於2月與森林簽下18個月合約，他發表聲明形容球會的決定「完全出乎意料，毫無預警」，但他表示：「我感到失望和難過。我真心相信我們正在共同建設的事業，我帶着過去數月取得成就，自豪地離開⋯⋯我沒有苦澀或怨恨，只有尊重、感恩和美好的回憶。」

接替皮利拉帥印的，很大機會是前水晶宮教頭加拉斯拿。這名奧地利籍教頭去季帶領水晶宮贏得歐協聯冠軍，以及前一季奪得英格蘭足總盃。他於上季季尾完結後，離開水晶宮，之後傳出與多支歐洲球會的帥位掛鉤。

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