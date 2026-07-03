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41歲辛迪卡索拉宣布掛靴 與傷患搏鬥歷11次手術後再戰10年

足球世界
更新時間：05:38 2026-07-03 HKT
發佈時間：05:38 2026-07-03 HKT

前西班牙國腳辛迪卡索拉宣布退役，結東逾20年的職業生涯。他在職業生涯的尾段，協助母會奧維多的故事感動世人。卡索拉的職業生涯在10年前一度亮起紅燈，但他憑着堅韌不屈的精䄂堅持到今天。

「一切都有了意義，因為終點在家」

卡索拉在社交網站X上載影片道別：「而現在，當一切逐漸消逝，當球靴掛起，喧囂化為寂靜，一切都有了意義。因為終點不在別處，而是在家。有些故事永遠不會真正結束，與你同在，永遠如此。」奧維多亦發表聲明，感謝卡索拉的回歸和一切付出。

卡索拉兩奪歐國盃冠軍。法新社
卡索拉兩奪歐國盃冠軍。法新社
卡索拉在母會結束職業生涯。法新社
卡索拉在母會結束職業生涯。法新社
卡索拉回巢只收取最低薪酬。法新社
卡索拉回巢只收取最低薪酬。法新社

這名西班牙中場是奧維多青訓產品，他的職業生涯始於維拉利爾，之後曾效力馬拉加和阿仙奴，並為「兵工廠」贏得兩次足總盃冠軍。至於國際賽生涯，他曾為西班牙上陣81次，是2008年及2012年歐國盃奪冠陣容的重要一員。

卡索拉曾與嚴重的跟腱傷患搏鬥，他於2016年接受手術後感染壞疽，險些要結束其職業生涯。不過，他經歷11次手術後成功重返球場，將職業生涯延續至40歲以上，最後一站是回到母會奧維多效力3季。

回歸母會收最低工資

奧維多聲明透露卡索拉回歸，只收取聯賽規定的最低薪酬，並將所有肖像權收益捐贈予球會。作為回報，他唯一提出的要求，是將其球衣銷售收益的10%，撥作皇家奧維多年青球員培訓用途，以協助培育下一代球員。

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