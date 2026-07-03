世界盃2026｜奧耶沙巴爾梅開二度 西班牙3：0輕取奧地利

世界盃32強，西班牙面對奧地利，憑奧耶沙巴爾梅開二度和柏度樸路建功，以3：0輕鬆取勝。西班牙的16強對手，將是葡萄牙和克羅地亞的勝方。

西班牙曾「食詐糊」

今場初段戰情膠着，經過上半場補水暫停後，西班牙判若兩隊。29分鐘，西班牙一次右路角球，奧地利門將舒拉格在西班牙球員圍着下打手槌，皮球落在古古列拿腳下，後者將皮球送入網窩。球證吹罰西班牙球員侵犯門將在先，VAR同意球證的判決，西班牙入球無效。

「食詐糊」的西班牙於37分鐘打開紀錄，古古列拿左路地波傳中，奧耶沙巴爾第一時間掃把腳撞射入網。上半場補時2分鐘，西班牙有拉開比數的機會，阿歷斯巴爾拿的罰球直飛死角，但奧地利門將舒拉格飛撲手指摸到皮球後中楣彈中，皮球最終落在無人看管的拉明耶馬腳下，但的補射被舒拉格擋出。西班牙上半場以1：0領先。

古古列拿兩記助攻

西班牙下半場繼續控制戰局，至於奧地利於下半場60分鐘換入艾拿度域和身高兩米的卡拉錫入場，後者第一次觸球便是一記頭槌攻門但高出。西班牙到66分鐘拉開比數，柏度樸路接應巴爾拿的左路傳中，頭槌攻門破網，是他個人第一個國際賽入球。西班牙再於89分鐘，由奧耶沙巴爾埋齋，他接應古古列拿的傳送近門射入；奧耶沙巴爾個人梅開二度，近16次為西班牙上陣入17球，古古列拿今場亦貢獻兩記助攻。

最後西班牙以3：0輕取奧地利，晉身16強，對手將是稍後出場葡萄牙或克羅地亞的勝方。