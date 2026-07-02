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世界盃2026｜英格蘭4場5人踢過右閘 杜曹：賴斯做替工帶來阿仙奴默契

足球世界
更新時間：07:56 2026-07-02 HKT
發佈時間：07:56 2026-07-02 HKT

英格蘭已晉身世界盃16強，但他們今晨鬥剛果，曾經在出局邊緣擦身而過。杜曹深知若要一路走到最後，球隊必須改善，其實最頭痛的位置當數右閘。

史賓斯今場踢得吃力。美聯社
史賓斯今場踢得吃力。美聯社
賴斯擔任右閘替工，令右路配合更流暢。美聯社
賴斯擔任右閘替工，令右路配合更流暢。美聯社
杜曹透露這個調動靈感來自助教。路透社
杜曹透露這個調動靈感來自助教。路透社

史賓斯面對剛果踢得吃力

在英格蘭這4場世界盃賽事中，這個位置已先後由5名球員出任——列斯占士、查洛爾昆沙、迪積史賓斯、迪格蘭賴斯和安斯干沙。其中占士和昆沙均因傷缺陣，其餘3人均是臨時客串。今場擔任正選右閘的史賓斯，面對剛果的進襲踢得吃力；而根據Opta數據，只是上陣70分鐘的他，全場失去控球17次，是英格蘭場上最多的球員。

杜曹：換位靈感來自助教

隨着昆沙於70分鐘被換走，由伊比爾治伊斯入替，賴斯則轉踢右後衛。杜曹賽後表現這個調動，帶來阿仙奴隊友之間的默契，他又透露這個換位靈感，來自助教安東尼巴利：「我們在場邊商討，他提議將迪格蘭放在右閘，讓他從邊路傳中，讓對手更難防守，製造更多威脅，同時為沙卡和伊斯提供更多支持，令我們在右路的配合更加流暢。」

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