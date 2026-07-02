世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼

世界盃32強，比利時於法定時間大部分時間落後兩球下，在法定時間末段2分38秒內入兩球逼和塞內加爾。比利時更在加時下半場獲判12碼，最終以3：2奇蹟反勝。比利時的16強對手，將是稍後出場的美國和波斯尼亞的勝方。

比利時今場面對衝勁十足的塞內加爾，後者13分鐘一記傳中，高圖爾斯出迎阻擋傳中但不夠清脆，只能輕輕摸到皮球，門前的塞爾加爾前鋒伊斯美拿沙亞第一時間反應補射，但被球中柱彈出。

比利時半場一球落後

塞內加爾於25分鐘打開紀錄，沙迪奧文尼一記左路傳中，伊斯美拿沙亞的頭槌攻門中柱彈出，哈比迪亞拉反應夠快立即補中。比利時在上半場末段有兩記有威脅埋門，但杜古和迪古柏的埋門均無功而還。塞內加爾半場領先1：0。

迪布尼於56分鐘退下火線。路透社

沙亞的一控一射非常精彩。路透社

泰利文斯和杜沙特鬧交。路透社

泰利文斯、杜沙特鬧交 需隊友拉開

塞內加爾的伊斯美拿沙亞下半場51分鐘拉開比數，來自一記後場長傳，沙亞精彩地心口一控後再起腳，射破高圖爾斯的十指關，塞內加爾領先2：0。比利時之後圍攻無果，顯得有些急燥，在補水暫停時，泰利文斯和杜沙特兩名隊友之間有爭吵，需要其他隊友勸架。在補水暫停後比利時重整旗鼓，78分鐘，盧克巴基奧在右路推大位起左腳，僅僅斜出。

泰利文斯為比利時扳平2：2。美聯社

末段2分38秒內入兩球扳平

比利時到比賽末段踢出奇蹟，3分鐘內連追兩球。先是86分鐘，由半場後備上陣的盧卡古接應右路傳中入楔前，為球隊扳回一城。89分鐘，杜沙特的左路傳中，塞內加爾門將莫利迪奧出迎打手槌但打空氣，在他後面的泰利文斯頭槌破網，為比利時追平2：2；兩個入球相隔僅2分38秒。兩軍法定時間踢成2：2，需要進入加時。

加時下半場2分鐘獲12碼

加時上半場兩軍踢得較為保守，戰況膠著，沒有錄得任何中目標埋門。塞內加爾在加時下半場有一記極近磅埋門，但伊巴謙麥巴耶於第109分鐘的射門僅僅斜出。至於比利時在117分鐘，有盧克巴基奧於禁區內射門中楣；但這次攻勢泰利文斯在禁區內被踢跌，經VAR翻看後，比利時在加時下半場2分鐘獲判12碼。

塞內加爾球員得知輸12碼後，非常不滿，圍着球證理論，其中柏夫施斯被輕微肘擊後，在12碼點倒地。比利時12碼由泰利文斯操刀，他射上角入網，比利時在125分鐘反超前3：2。塞內加爾在完場前，於禁區頂獲得一記罰球機會，但隨着沙亞主射高出。比利時以3：2奇蹟反勝塞內加爾。