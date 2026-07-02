英超｜熱刺料1億鎊簽東拿利破球會紀錄 今夏已花逾2.37億鎊買人
更新時間：06:14 2026-07-02 HKT
發佈時間：06:14 2026-07-02 HKT
發佈時間：06:14 2026-07-02 HKT
熱刺日前接近以8500萬鎊簽走馬迪奧斯費南迪斯，到今晨再傳出與紐卡素達成協議，將以破球會紀錄的1億鎊收購東拿利。
根據《天空體育》的報道，熱刺將支付9250萬鎊基本費用，另加750萬鎊的可能附加費，預計東拿利在熱刺的周薪將超過27.5萬鎊；儘管曼城等其他球會同樣有興趣，東拿利傾向為同為意大利人的主帥迪沙比效力。
連續兩天破球會轉會費紀錄
這是熱刺連續第二天打破轉會費紀錄，此前一天他們已就簽入另一名中場球員馬迪奧斯費南迪斯，與韋斯咸達成協議。兩宗交易尚待所有轉會程序完成，才最終落實。熱刺早前已經以5200萬鎊，由白禮頓簽入後衛雲赫基，並以免費簽入安德魯羅拔臣、辛尼斯和杜巴夫卡3名自由身球員。熱刺今夏轉會支出已達約2.37億鎊。
熱刺連續兩季以第17名衝線，去季由迪沙比在季尾救火下，驚險護級成功，來季得以繼續在英超作戰。
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