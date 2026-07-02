世界盃2026｜英格蘭隊史第二次落後反勝 杜曹讚麾下永不放棄

英格蘭今晨於世界盃32強面對剛果，幾乎爆冷出局，「三獅軍團」最終憑哈利卡尼梅開二度反勝晉級。英格蘭教頭杜曹認為球隊未能早早扳平是因剛果門將馬柏斯的精彩演出，又肯定麾下始終保持信念的心態。

上一次反勝為1966年決賽捧盃

今場是英格蘭隊史第二次，在世界盃決賽周先落後下反勝，對上一次已經要數到1966年，當年主場出戰的英格蘭於決賽以4：2反勝德國，贏得目前唯一一次世界盃。

今晨一役，卡尼到75分鐘才為英格蘭扳平，此前英格蘭面對的是剛果的鐵牆鐵壁，其中門將馬柏斯左飛右撲，多次化解英軍的攻門。杜曹表示：「我認為球隊頭20分鐘未能把握好逼搶時機，及後球隊愈來愈自由地進攻，對敵軍大門製造愈來愈多的威脅。我們保持信念，即使在下半場，我們也一直在推進、推進、再推進，對手的門將不斷撲救，有些更是令人難以置信的。」

「麾下不接受失敗，我感到非常自豪」

杜曹認為球隊最終反勝，憑的是拒絕接受失敗的精神：「這支球隊不接受失敗，我感到非常自豪，因為他們做了必要的一切。今天形勢艱難，但他們挺身而出，取得了應得的勝利。我們不放棄，就是不放棄，正是這支球隊的精神。作為教練在場邊感受到這種感覺，真的太好了。」他又認為驚險反勝的經歷，非常寶貴：「我們希望能輕鬆些，先入球。但如果我們做到從落後追回來，這些經歷更能真實體會到信念。」