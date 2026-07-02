Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜卡尼梅開二度 英格蘭驚險反勝剛果

足球世界
更新時間：02:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-02 HKT

世界盃32強，英格蘭面對剛果民主共和國贏得驚險。「三獅軍團」上半場初段失守，到下半場補水暫停後憑哈利卡尼梅開二度，以2：1反勝。英格蘭的16強對手是墨西哥。

薛賓卡7分鐘為剛果開紀錄

剛果於7分鐘先開紀錄，贊責梅賓巴的傳送，英格蘭右閘迪積史賓斯收入中路防守走位的剛果前鋒，令遠柱的薛賓卡無人看管，後者窄角度射近柱地波，比克福特未能阻止皮球入網。剛果領先1：0。

薛賓卡為剛果打開紀錄。美聯社
薛賓卡為剛果打開紀錄。美聯社
薛賓卡7分鐘射破英格蘭大門。美聯社
薛賓卡7分鐘射破英格蘭大門。美聯社
比克福特輸近柱。美聯社
比克福特輸近柱。美聯社

剛果門將馬柏斯左飛右撲

英格蘭在補水暫停後，前線表現有改善，其中比寧咸兩次頭槌攻門，都被剛果門將馬柏斯精彩救出。另一次黃金機會是35分鐘，馬度基在右路突破後傳中，遠柱無人看管的拉舒福特射門，但被剛果守將雲比沙卡護空門。

至於「三獅軍團」的防守繼續表現鬆散，剛果於42分鐘有拉開比數的黃金機會，雲比沙卡在右路傳中，接應的尤尼韋沙第一時間射門中柱。

卡尼對於球證沒判12碼表示驚訝。美聯社
卡尼對於球證沒判12碼表示驚訝。美聯社
比寧咸的攻門被救出。美聯社
比寧咸的攻門被救出。美聯社
剛果門將馬柏斯上半場的表現出色。美聯社
剛果門將馬柏斯上半場的表現出色。美聯社

卡尼倒地沒判12碼反被吹插水

戰至44分鐘有一記爭議判決，哈利卡尼接應直線快門將一步觸球，之後與門將有接觸下倒地，但球證認為卡尼「插水」；VAR翻看後同意球證判決，英格蘭沒有獲得12碼。卡尼於上半場補時6分鐘接應左路角球第一時間射門，再次未能過到馬柏斯的十指關。英格蘭半場落後0：1。

英格蘭在上、下半場，均在補水暫停後表現有起色。路透社
英格蘭在上、下半場，均在補水暫停後表現有起色。路透社
卡尼為英格蘭扳平。路透社
卡尼為英格蘭扳平。路透社
卡尼頭槌建功。路透社
卡尼頭槌建功。路透社

下半場英格蘭繼續力追，拉舒福特的窄角度射門中網側，之後比寧咸在差不多位置起腳省中人，照樣被馬柏斯回身撲到。杜曹在61分鐘派安東尼哥頓和布卡約沙卡出場，到70分鐘再將伊比爾治伊斯換入場，加強攻勢。

英格蘭在75分鐘，終於攻破剛果大門。卡尼接應安東尼哥頓的左路傳中，頭槌頂破今場表現出色的馬柏斯的十指關。卡尼於86分鐘在禁區頂推橫再轉身抽射，助英格蘭以2：1反超前。英格蘭最終以2：1擊敗剛果，16強將鬥墨西哥。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
21小時前
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
影視圈
10小時前
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
00:47
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手
突發
8小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
7小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
影視圈
6小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
10小時前