世界盃2026｜卡尼梅開二度 英格蘭驚險反勝剛果

世界盃32強，英格蘭面對剛果民主共和國贏得驚險。「三獅軍團」上半場初段失守，到下半場補水暫停後憑哈利卡尼梅開二度，以2：1反勝。英格蘭的16強對手是墨西哥。

薛賓卡7分鐘為剛果開紀錄

剛果於7分鐘先開紀錄，贊責梅賓巴的傳送，英格蘭右閘迪積史賓斯收入中路防守走位的剛果前鋒，令遠柱的薛賓卡無人看管，後者窄角度射近柱地波，比克福特未能阻止皮球入網。剛果領先1：0。

薛賓卡為剛果打開紀錄。美聯社

薛賓卡7分鐘射破英格蘭大門。美聯社

比克福特輸近柱。美聯社

剛果門將馬柏斯左飛右撲

英格蘭在補水暫停後，前線表現有改善，其中比寧咸兩次頭槌攻門，都被剛果門將馬柏斯精彩救出。另一次黃金機會是35分鐘，馬度基在右路突破後傳中，遠柱無人看管的拉舒福特射門，但被剛果守將雲比沙卡護空門。

至於「三獅軍團」的防守繼續表現鬆散，剛果於42分鐘有拉開比數的黃金機會，雲比沙卡在右路傳中，接應的尤尼韋沙第一時間射門中柱。

卡尼對於球證沒判12碼表示驚訝。美聯社

比寧咸的攻門被救出。美聯社

剛果門將馬柏斯上半場的表現出色。美聯社

卡尼倒地沒判12碼反被吹插水

戰至44分鐘有一記爭議判決，哈利卡尼接應直線快門將一步觸球，之後與門將有接觸下倒地，但球證認為卡尼「插水」；VAR翻看後同意球證判決，英格蘭沒有獲得12碼。卡尼於上半場補時6分鐘接應左路角球第一時間射門，再次未能過到馬柏斯的十指關。英格蘭半場落後0：1。

英格蘭在上、下半場，均在補水暫停後表現有起色。路透社

卡尼為英格蘭扳平。路透社

卡尼頭槌建功。路透社

下半場英格蘭繼續力追，拉舒福特的窄角度射門中網側，之後比寧咸在差不多位置起腳省中人，照樣被馬柏斯回身撲到。杜曹在61分鐘派安東尼哥頓和布卡約沙卡出場，到70分鐘再將伊比爾治伊斯換入場，加強攻勢。

英格蘭在75分鐘，終於攻破剛果大門。卡尼接應安東尼哥頓的左路傳中，頭槌頂破今場表現出色的馬柏斯的十指關。卡尼於86分鐘在禁區頂推橫再轉身抽射，助英格蘭以2：1反超前。英格蘭最終以2：1擊敗剛果，16強將鬥墨西哥。