世界盃2026｜18歲耶馬誓領西班牙捧盃 霸氣宣戰:「法國不比我們優秀！」

美加墨世界盃 32 強淘汰賽在即。正當外界一致將法國列為奪冠最大熱門時，西班牙的 18 歲巴塞隆拿超新星拉明耶馬（Lamine Yamal）卻在賽前宣戰！他在接受西班牙電台專訪時誇下海口，指由基利安麥巴(Kylian Mbappe)比領軍的法國「並不比西班牙優秀」，更霸氣預言自己將會帶領「狂牛軍團」在北美捧走大力神盃！

重提歐國盃勝仗 耶馬：沒人能凌駕我們之上

法國憑分組賽全勝被捧上神枱，但耶馬重提 2024 年歐洲國家盃西班牙曾擊敗法國的歷史，力證對手非不可戰勝：「世界上沒有哪支球隊是無法被擊敗的。法國不比我們優秀，自歐國盃後他們就沒贏過我們。今屆賽事沒有絕對熱門，沒有人能凌駕在我們之上。我現在心裏想的，就是我要贏得世界盃冠軍！」

性格冷酷奪冠不流淚

除了信心爆棚，這位18歲神童更展現出超乎年齡的冷酷。他透露自己只曾為受傷和看見母親流淚而哭泣，即使奪冠也絕不流淚：「如果我贏了世界盃，我也絕對不會哭，那是不可能發生的。」而被問到會否以紋身紀念潛在的冠軍時，耶馬因宗教原因堅拒：「我是穆斯林（伊斯蘭教徒），因為信仰我不能紋身。」

耶馬：冠軍比踢得好看重要

西班牙在分組賽的平淡表現曾遭批評，但耶馬認為真正的世界盃現在才開始：「雖然人們說我們可以踢得更好，但我們現在最需要的是先贏下比賽。我們的實力比目前展現的強得多，但我現在只想贏。分組賽已沒有任何意義了。」西班牙將在 32 強硬撼奧地利，若一直順利過關，狂牛軍團極可能在4強與法國狹路相逢。