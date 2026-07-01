Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜18歲耶馬誓領西班牙捧盃 霸氣宣戰:「法國不比我們優秀！」

足球世界
更新時間：17:57 2026-07-01 HKT
發佈時間：17:57 2026-07-01 HKT

美加墨世界盃 32 強淘汰賽在即。正當外界一致將法國列為奪冠最大熱門時，西班牙的 18 歲巴塞隆拿超新星拉明耶馬（Lamine Yamal）卻在賽前宣戰！他在接受西班牙電台專訪時誇下海口，指由基利安麥巴(Kylian Mbappe)比領軍的法國「並不比西班牙優秀」，更霸氣預言自己將會帶領「狂牛軍團」在北美捧走大力神盃！

重提歐國盃勝仗 耶馬：沒人能凌駕我們之上

法國憑分組賽全勝被捧上神枱，但耶馬重提 2024 年歐洲國家盃西班牙曾擊敗法國的歷史，力證對手非不可戰勝：「世界上沒有哪支球隊是無法被擊敗的。法國不比我們優秀，自歐國盃後他們就沒贏過我們。今屆賽事沒有絕對熱門，沒有人能凌駕在我們之上。我現在心裏想的，就是我要贏得世界盃冠軍！」

性格冷酷奪冠不流淚

除了信心爆棚，這位18歲神童更展現出超乎年齡的冷酷。他透露自己只曾為受傷和看見母親流淚而哭泣，即使奪冠也絕不流淚：「如果我贏了世界盃，我也絕對不會哭，那是不可能發生的。」而被問到會否以紋身紀念潛在的冠軍時，耶馬因宗教原因堅拒：「我是穆斯林（伊斯蘭教徒），因為信仰我不能紋身。」

耶馬：冠軍比踢得好看重要

西班牙在分組賽的平淡表現曾遭批評，但耶馬認為真正的世界盃現在才開始：「雖然人們說我們可以踢得更好，但我們現在最需要的是先贏下比賽。我們的實力比目前展現的強得多，但我現在只想贏。分組賽已沒有任何意義了。」西班牙將在 32 強硬撼奧地利，若一直順利過關，狂牛軍團極可能在4強與法國狹路相逢。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手
突發
1小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
13小時前
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
01:54
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
政情
6小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
20分鐘前
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
10小時前
郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快
郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快
影視圈
4小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕
01:54
黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕
突發
2小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT