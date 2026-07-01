世界盃2026預告│英格蘭今晚12點對剛果已練定12碼 美國爭取3支東道主齊入16強

今晚再有3場世界盃32強比賽，頭場12點有英格蘭對剛果民主共和國；到深夜4點就有比利時大戰塞內加爾，一場硬朗對決；到明早8時，東道主之一美國出場鬥波斯尼亞，力爭3支主辦國一同躋身16強。

英格蘭遇剛果 近日練定12碼

英格蘭於L組以2勝1和首名出線，他們在分組次輪曾與加納互交白卷，今場對手剛果民主共和國的踢法與後者接近，同樣以體力化見稱，喜歡埋身肉搏，預計是一場「硬」仗。再者以最佳第3名身份出線的剛果，陣中多人於歐洲五大聯賽效力，右閘雲比沙卡、前鋒尤尼韋沙於英超效力，熟悉英軍球員隨時有意外驚喜。

未知三獅是否怕90分鐘未能解決剛果，主教練杜曹近日已要求大軍練定12碼，比賽隨時要用極刑大戰分勝負。

英格蘭 對 剛果民主共和國

開賽時間：深夜12:00

直播：Now616、618、688台

比利時、塞內加爾鋒將剛好磨利腳風

比利時在分組頭2場僅和埃及和伊朗，上場終於上力以5:1大勝新西蘭，順利以小組首名晉級。兩位老將盧卡古和奇雲迪布尼相繼開齋，今場對塞內加爾力爭再有好表現。塞內加爾在死亡I組脫穎而出，尾輪5:0大勝伊拉克剛好成為最後一支最佳第3名，鋒將伊斯美拿沙亞腳風大順，隨時再有入球。兩隊鋒將已磨利腳風，今場對碰精彩可期。

比利時 對 塞內加爾

開賽時間：深夜4:00

直播：Now616、618、688台

高速美國襲波斯尼亞

加拿大和墨西哥相繼晉身16強，今屆世界盃另一主辦國美國，將會鬥波斯尼亞力爭與2隊看齊。美國在D組頭兩輪輕鬆擊敗巴拉圭和澳洲，提早出線並鎖定首名，尾輪大幅輪換不敵土耳其只是「技術性調整」，今場如果能夠踢回首兩場的高強度逼搶和快速進攻踢法，技術型和行軍速度較慢的波斯尼亞未必可以招架。

美國 對 波斯尼亞

開賽時間：明早8:00

直播：Now616、618、688台

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