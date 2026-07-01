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世界盃2026｜荷蘭主帥朗奴高文引咎辭職 史洛特成熱門接班人

足球世界
更新時間：10:38 2026-07-01 HKT
發佈時間：10:38 2026-07-01 HKT

荷蘭國家隊於世界盃 32 強互射 12 碼遭摩洛哥淘汰出局，出局僅數小時後，63 歲的荷蘭主帥朗奴高文（Ronald Koeman）正式宣布引咎辭職。這位曾奪 1988 年歐國盃的傳奇名宿在告別感言中，除了對世界盃夢碎表示失望，更感性透露妻子正與病魔抗爭，令他醒悟「健康無價」，毅然決定退下火線。盛傳今夏被利物浦解僱的史洛特(Arne Slot)為下任荷蘭主帥熱門人選。

點球大戰出局 高文：沒人比我更痛心

荷蘭在今屆分組賽表現強勢，未料淘汰賽首圈即遇滑鐵盧。高文發表聲明宣布結束自 2023 年展開的第二度執教生涯：「我們都夢想在世界盃創造歷史，但那沒有發生，沒人比我更失望。作為主教練，你必須承擔責任。」

妻子患癌症

除了為戰績負責，高文更罕有地吐露家庭私隱，感性談及妻子的病情：「過去幾年讓我意識到，生命中有比足球更重要的事。當你全心愛著的人正經歷艱難的抗癌戰役，你的人生觀就會改變。儘管妻子身患重病，但她每天都支持和鼓勵我完成工作。這展示了她令人難以置信的堅韌。我對她的感激，非筆墨所能形容。」

史洛特成繼任大熱 荷軍面臨重組

隨著高文離任，荷蘭足協正尋找繼任人。上月剛被英超利物浦解僱的另一荷蘭名帥史洛特，已被視為接掌橙軍的頂頭大熱。這位前紅軍主帥極可能迅速重返帥位，帶領「鬱金香軍團」迎來翻天覆地的重整。

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