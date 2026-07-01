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世界盃2026｜夏蘭特絕殺全因「太攰唔想踢加時」 挪威闖16強撼巴西直認贏面微

足球世界
更新時間：04:53 2026-07-01 HKT
發佈時間：04:53 2026-07-01 HKT

世界盃32強激戰，挪威憑藉神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在尾段的絕殺，以2:1力克科特迪瓦，相隔28年再次晉級16強。這位包辦多項神級紀錄的挪威射手賽後笑言，入球全因自己「攰到唔想踢加時」；而談到下仗將硬撼奪標大熱巴西，這位霸氣神鋒更爆笑直認贏面「非常小」，坦言只想好好享受這趟瘋狂旅程。

拒踢加時締絕殺 嘆改變國家隊歷史

這場32強賽事對挪威而言是一場巨大考驗。夏蘭特賽後受訪時直言贏得驚險：「我當時已經累得不行，心想：『我不想踢加時，我們必須入球。』」結果他成功在86分鐘一錘定音。

談到帶領國家隊打破28年的等待，他感觸良多：「這太瘋狂了！距離上次晉級已經28年，我之前也多次提過，這意義重大。看到這場勝仗對整個挪威意義如此深遠，我真的很開心。我感受到國民空前的團結，這一切讓人非常動容，我認為這會永遠改變挪威。」

坦承贏巴西「機會極微」 冀享受旅程

挪威晉級16強後，將會迎戰在另一場以2:1淘汰日本的「森巴兵團」巴西。有趣的是，當被記者問到下仗擊敗巴西的機會有多大時，這位神鋒十分坦白地笑言：「非常小。」但他隨即補充：「能在16強對陣巴西，這本身就已經太瘋狂了。現在我們只能好好享受這一刻，這是一趟不可思議的旅程。」

連破兩大歷史紀錄 完美復刻1998年宿命？

翻查歷史，挪威上次闖入世盃16強正是1998年。充滿宿命感的是，當年他們正是在分組賽最後一輪爆冷以2:1擊敗巴西取得出線資格，惟隨後在16強以0:1不敵意大利出局。

此外，夏蘭特今仗亦締造了兩大瘋狂里程碑：他目前代表挪威上陣53場狂轟60球，成為足球史上最快達成國家隊60球的球員；同時，他亦成為過去72年來，首位在世界盃生涯首3次上陣均取得入球的球員。

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