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英超│曼聯與拉舒福特團隊接觸 願意讓他回歸再合作

足球世界
更新時間：18:24 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:24 2026-06-30 HKT

意大利轉會專家羅馬諾周一表示，曼聯與鋒將拉舒福特的團隊接洽，接納這名去季借往巴塞隆拿的英格蘭鋒將回歸球隊，繼續合作。而消息指原本無意回歸紅魔的拉舒福特，亦改變想法同意再技曼聯球衣，重新展開自己於紅魔的生涯。

曼聯不想再外借 願讓拉舒福特回歸

羅馬諾周一於個人網上節目透露，曼聯原本無意讓拉舒福特回歸，但他們已改變決定，與其團隊接觸，洽談回歸效力的細節。他引述球會中人的消息，紅魔在巴塞隆拿沒有履行買斷條款，加上無意再接受其他外借邀請後，傾向讓他留隊重新開始，紅魔代表已向此子的團隊透露意向，歡迎他在新球季參加球隊的季前訓練。

拉舒福特亦同意留低再合作

而拉舒福特方面亦願意重新展開自己的曼聯生涯，球隊由他離開時由魯賓艾摩廉任教，到如今由卡域克帶領，人事環境不同，令他肯再次重披紅魔球衣。當然這名正隨英格蘭參加世界盃的鋒將，會一直與其他球會接觸，如有合適和吸引的邀請，都會考慮離開。

曼聯接納去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回歸球隊，繼續合作。美聯社
曼聯接納去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回歸球隊，繼續合作。美聯社
曼聯接納去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回歸球隊，繼續合作。法新社
曼聯接納去季借往巴塞隆拿的拉舒福特回歸球隊，繼續合作。法新社

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