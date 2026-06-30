世界盃2026│荷蘭近3年來首踢3後衛致敗 伊巴謙莫域批：今場輸教練朗奴高文﹗

荷蘭在今屆美加墨世界盃32強止步，踢出隊史歷來最差的決賽周，瑞典傳奇射手伊巴謙莫域認為教練朗奴高文要肩負輸出局責任。事緣朗奴高文今仗突然變陣，放棄慣常用開的「433」陣式，轉戰3後衛令球員無所適從，同時他安排後備球員射12碼的做法亦失效，4名替補出場的球員主射極刑，2人射失。

2024年開始確立踢「433」

朗奴高文於2023年初接掌荷蘭後，初時於3後衛和4後衛陣式切換，24年開始確定採用「433」陣式，今年3場國際賽以及世盃分組賽都採用陣式，以2勝1和在F組首名出線。然而今仗面對摩洛哥，這名63歲教頭突然改踢「3421」，球隊近3年未踢過3後衛，明顯無所適從，上半場攻守轉換並不流暢，控球率大幅落後，亦未能創造有效的機會，處於捱打的局面。

伊巴謙莫域指朗奴高文要負全責

瑞典一代神鋒伊巴謙莫域直指朗奴高文要為荷蘭出局負全責：「我認為這場失利該由高文負責，因為我根本認不出這支荷蘭隊。他的失敗丟掉了荷蘭足球的傳統風骨，對此我很生氣。就算輸，你都要輸得像自己，這樣才有交代。」此外朗奴高文安排6位後備上陣的球員中，其中4人參與互射12碼大戰，最終古普美拿斯和昆坦添巴宴客而不敵摩洛哥，計算出錯。

