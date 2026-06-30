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世界盃2026│根夏不滿日本球員欠尊重 直斥「日本人唔應該講巴西今非昔比」舉5隻手指回擊

足球世界
更新時間：11:25 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:25 2026-06-30 HKT

巴西周一(29日)於美加墨世界盃32強反勝日本後，多位球員在賽後紛紛安慰失望的日本戰將，效力曼聯的馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)亦有慰問失誤累球隊被絕殺的田中碧。然而他之後突然向日本前鋒鹽貝健人及看台咆哮，並舉起5隻手指，示意森巴曾奪5屆冠軍，有網民直言此舉無品，他其後解釋前者賽前曾指這支巴西不是過往的巴西，認為不應由日本人去批判，所以回擊。

根夏賽後安慰田中碧

先落後的巴西憑補時5分鐘的入球，2:1反勝日本晉級16強。球證鳴笛後，不少日本球員失望地呆坐球場，扭波犯錯累球隊失守的中場田中碧自責哭成淚人。巴西球員賽後展現大將之風，上前安慰日本戰將，尼馬及根夏不停鼓勵田中碧，希望他不要過度自責。

斥鹽貝健人不尊重 「說話要識分身份」

然而根夏之後的態度180度轉變，向日本前鋒鹽貝健人及看台咆哮，並舉起5隻手指，示意森巴曾奪5屆冠軍，其後亦在社交媒體發文抽擊。記者亦不明白根夏為何這樣做，直言日本球員向來謙遜，前者解釋是鹽貝健人賽前的言論欠尊重：「他說自己不太了解巴西球員，說巴西隊已經不是錯經的那支巴西隊。我想說的是，如果是巴西人自己這樣說，也許我們還能接受。不過一個日本人，對着一支榮譽滿載的巴西隊說出那樣的說話，就不一樣了，說話要懂得分身份。我們會團結一致，去對抗任何看低我們的人，這不是個人情怨，而是為了這件球衣。」

繼續在社交媒體抽擊

而根夏針對完個人後，之後大讚日本足球正在走向世界中心的舞台，現時球壇有很多優秀的日本球員，「我們對你們抱有極大的尊重，欣賞日本在足球領域所做的一切都非常出色。」

根夏慶祝入球。法新社
根夏慶祝入球。法新社
鹽貝健人(左三)賽前的言論，引起不少巴西球員不滿。路透社
鹽貝健人(左三)賽前的言論，引起不少巴西球員不滿。路透社
鹽貝健人賽前稱這支巴西不是以往的巴西。路透社
鹽貝健人賽前稱這支巴西不是以往的巴西。路透社
鹽貝健人賽前稱這支巴西不是以往的巴西。路透社
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