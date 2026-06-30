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世界盃2026｜巴西下半場改用高空轟炸力克日本 安察洛堤透露兩個致勝關鍵

足球世界
更新時間：06:38 2026-06-30 HKT
發佈時間：06:38 2026-06-30 HKT

世界盃32強，巴西今晨面對日本，上半場受制日本的防守陷入苦戰。半場落後一球的巴西，下半場增加高波傳中，最終扭轉敗局。主帥安察洛堤賽後分析「耐性和戰術改變」，是球隊致勝關鍵。

巴西下半場初段來一輪「狂斬」攻勢，53分鐘卡斯米路已有一次黃金機會但被護空門，到56分鐘他終於頭槌破網，為巴西扳平，並奠定球隊反勝的基礎。巴西之後耐心組織，到96分鐘終於把握到對手一次失誤，由馬天尼利近門破網，以2：1絕殺日本晉16強。

卡斯米路頭槌為巴西扳平。美聯社
卡斯米路頭槌為巴西扳平。美聯社
巴西下半場改變戰術有回報。美聯社
巴西下半場改變戰術有回報。美聯社
卡斯米路曾經有一次頭槌攻門，但被護空門。美聯社
卡斯米路曾經有一次頭槌攻門，但被護空門。美聯社
安察洛堤半場改變戰術，以高空轟炸力克日本。路透社
安察洛堤半場改變戰術，以高空轟炸力克日本。路透社

籲麾下保持耐性 「因為我們遲早會入球」

安察洛堤賽後表示：「今場是我們今屆目前為止，踢出的最完整的比賽。上半場我們遇到困難，日本防守嚴密，緊緊貼着我們。下半場我們突破了對方的緊密防守，找到了空間，開始傳中。」除了這個關鍵的戰術改變，安察洛堤還點出另一致勝關鍵：「半場我告訴球員要保持耐性，因為我們遲早會入球。但我們必須保持陣型，確保局面不會進一步惡化。」

沒派尼馬上陣 「考慮有可能加時」

在星光熠熠的後備席中，安帥最終派出馬天尼利出場，後者完成任務。安帥盛讚愛將「非常有衝勁，總是保持最佳狀態」。他又解釋沒有派出尼馬的原因：「我們有考慮到加時的可能，我告訴他，如果到了某個時刻仍然平手，我就會讓他上場，結果我們不需要他。」

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