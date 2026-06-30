世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強

世界盃32強，德國今晨面對巴拉圭半場落後一球，但下半場憑夏維斯的入球扳平，最終兩軍法定時間連加時均維持1：1，需要以最殘酷的互射12碼分勝負，但德國在互射12碼落敗。巴拉圭的16強對手，將是法國和瑞典的勝方。

安斯素開紀錄 德國半場一球落後

德國上半場佔近78%的控球，但傳球節奏緩慢，未能真正考驗巴拉圭的防線。久攻不下的德國更於42分鐘失守，巴拉圭一次右路角球被解圍後，重新組織攻勢，經過右路一次美妙配合後，馬迪亞斯加拉薩接應阿米朗的直線於右路傳中，無人看管的祖利奧安斯素頭槌頂破紐亞的十指關。德國半場落後0：1。

法定時間1：1 今屆首場加時

巴拉圭於下半場50分鐘差點拉開比數，德國守將甘美治於己方底線解圍稍為猶疑，並在被力逼下以左腳回傳予紐亞，但力度欠奉，被祖利奧安斯素偷走皮球獲得單刀機會，德國迎紐亞出迎夠快力保不失。大難不死的德國於55分鐘扳平，夏維斯接應左路傳中，背門下頭槌將皮球跣入網窩，以1：1追和。夏維斯於79分鐘還有一次黃金機會，但他的頭槌攻門被巴拉圭門將救到。兩軍於法定時間踢成1：1，球賽進入加時，是今屆首場要戰至加時分勝負的32強比賽。

德國加時上半場的入球被吹走。路透社

德國加時上半場食詐糊

加時上半場，德國於101分鐘憑一次右路角球，由莊拿芬泰希將皮球頂入網。但VAR介入並提示球證到場邊睇片，認為德國球員侵犯巴拉圭門將奧蘭度基爾在先，入球無效，兩軍維持1：1完加時上半場。加時下半場德國繼續強攻，但華迪馬安頓接應角球頭槌攻門，被巴拉圭門將基爾一抱入懷，之後有一次罰球機會夏維斯又射中網側。兩軍維持和波，要以互射12碼分勝負。

互射12碼由德國先操刀，派出夏維斯射第一輪，被巴拉圭門將基爾捉到路救出；巴拉圭則派出馬里斯奧柏度主射中鵠，巴拉圭領先1：0。第二輪，德國由甘美治操刀射入，巴拉圭由古斯達禾高美斯同樣中鵠。第三輪，德國由穆斯亞拿主射入網，巴拉圭的馬迪亞斯加拉薩同樣射入，巴拉圭保持領先3：2。第四輪，德國的禾達美迪操刀再被基爾救出，巴拉圭只要射入便可以贏出，這個重任交在東尼沙拿比亞身上，但他操刀斜出。大難不死的德國第五輪必須射入，拿迪安阿美利射入為球隊保持希望。巴拉圭由法比安巴貝拿操刀，被紐亞救出，巴拉圭錯失兩次晉級機會，雙方打成平手。

到突然死亡階段，泰希操刀一飛沖天，巴拉圭再有勝出機會，祖斯簡拿利操刀入網。巴拉圭淘汰德國，德國首次在世界盃互射12碼落敗。