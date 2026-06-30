世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗

日本被巴西絕殺，再次在世界盃決賽周淘汰賽首戰落敗。96分鐘的失球，來自後備上陣的田中碧一次失誤，這名列斯聯中場賽後崩潰痛哭。陪伴着隊友的板倉滉賽後強調失利無關任何人的失誤，「我們作為球隊戰鬥，作為球隊落敗」。

田中碧於78分鐘後備上陣，有4次失去控球權，其中一球足以「致命」。96分鐘，他在己方禁區頂搶得巴西控球後向橫盤球，隨即又被巴西搶回控球，最終古馬雷斯在禁區頂直線傳予禁區內的馬天尼利，後者燙射破網。成為「罪人」的田中碧，賽後情緒崩潰倒地痛哭，日本和巴西多名球員上前安慰。

「沒有他，我們根本不可能走到這一步」

因傷沒有上陣的板倉滉亦淚流不止，但他強調出局不是田中碧的過錯：「如果沒有他，我們根本不可能走到這一步，也不可能踢出這樣的足球。我們是作為一支球隊去戰鬥，也作為一支球隊輸球，不是誰的失誤的問題，就是很不甘心。」

日本今場一度將巴西逼入困境，板倉滉表示：「作為球隊，我們做到的事更多了。每名隊友的個人能力也提升了，包括一邊觀察對手一邊改變戰術等方面，也都能夠很順暢地做到，把卡塔爾世界盃累積的經驗，在這屆世界盃展現了出來。關於日本足球今後要如何迎戰世界，我認為我們已經建立了基礎，也建立了標準。」