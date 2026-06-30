世界盃2026｜日本五戰淘汰賽全敗 森保一：非常不甘心

今次是日本第5次殺入世界盃決賽周的淘汰賽，仍然未能打破首輪魔咒。日本今晨大戰巴西，戰至96分鐘失守反負1：2，32強止步。教練森保一賽後坦言僅敗非常不甘心，但他強調日本足球正在進步，為麾下感到驕傲。

日本上半場憑出色和有紀律的防守，限制了巴西的攻門威脅之餘，更憑佐野海舟於29分鐘遠射地波得手，半場以1：0領先。但下半場巴西加強兩邊高波傳中，日本應付這個簡單而奏效的戰術顯得吃力，最終在56分鐘被卡斯米路頭槌，戰至96分鐘更因一次後場大意失控球，最終被馬天尼利燙射破網，令日本今屆世盃征途到此為止。

教練森保一賽後接受訪問，坦言對於僅敗感到非常不甘心：「在這個階段便結束今屆世盃征途，真的非常遺憾，但球員們已經傾盡全力。他們珍視每一天的訓練和備戰，付出了極大的努力，我為他們感到驕傲⋯⋯現在當然非常不甘心，但我們必須接受現實，並繼續提升自己的實力。」

日本於2002、2010、2018、2022，以至今屆均在決賽周分組賽出線，但在淘汰賽階段5戰皆北。森保一自己就親歷3屆挫敗，他在2018俄羅斯世界盃是日本時任主帥西野朗的助教，但在16強2：3不敵比利時出局。世盃失利後西野朗辭職，由森保一接手，他再帶領球隊晉身2022卡塔爾世界盃的16強，但互射12碼僅負克羅地亞。到今晨，他帶領的日本再次於淘汰賽首圈止步。

承認與世界強隊有差距

但森保一仍然對日本足球的未來充滿信心：「我國的足球歷史不斷延續，我們的水平毫無疑問地已有提升。」他承認日本與世界強隊仍有差距，但日本足球追逐的腳步不會停下：「只要將成為世界第一作為目標，我相信日本足球終有一天，能夠達到世界列強的高度。」