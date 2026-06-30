世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本

世界盃32強矚目大戰，巴西今晨硬撼日本，日本憑佐野海舟29分鐘的入球，半場領先1：0。巴西下半場憑卡斯米路的入球，暫時扳平1：1。這一場的勝方，16強將鬥科特迪瓦和挪威的勝方。

佐野海舟於上半場29分鐘射破巴西大門。路透社

佐野海舟助日本半場領先1：0。路透社

佐野海舟入球，卡斯米路來遲一步。路透社

巴西開波較為主動，上半場2分鐘便有一次射門，但般奴古馬雷斯的射門省中人出底線；他在補水暫停前個人已經有3次攻門。14分鐘，巴西再有根夏在禁區外的射門被鈴木彩艷救出。巴西雖然佔較多射門和控球，但補水暫停前巴西的預期入球值（xG）僅得0.15，反映日本的防守限制了巴西的攻門位置；後者多以遠射挑戰鈴木彩艷，但威脅有限。

防守出色的日本，更憑佐野海舟於29分鐘在禁區外遠射地波，射破艾利臣比加的十指關，日本領先1：0。巴西及後沒有製造出更有威脅的攻門，控球只多以在禁區外搓傳尋找機會。日本半場以1：0領先巴西。

卡斯米路53分鐘這記近門頭槌被護空門。美聯社

卡斯米路的頭槌為巴西扳平1：1。美聯社

卡斯米路建功。美聯社

巴西下半場狂斬 卡斯米路頭槌扳平

巴西半場有一個調動，由安迪歷入替盧卡斯柏基達，「森巴兵團」加強攻勢，以兩邊高波傳中為主。52分鐘，巴西終於有一次真正考驗到鈴木彩艷的攻門，但般奴古馬雷斯的頭槌被對手飛身撲出。53分鐘，卡斯米路在小禁區內的頭槌在白界線前被擋出。巴西最終於56分鐘扳平，卡斯米路的近門頭槌終於頂破鈴木彩艷的十指關，扳平1：1。

58分鐘雲尼斯奧斯祖利亞差點為巴西反超前，他精彩過人後，以腳面起腳，被鈴木彩艷救到後中柱彈出。巴西之後繼續掌握控球，但到96分鐘才攻入致勝球。加比爾馬天尼利接應古馬雷斯的短傳，於禁區內燙射破網，助巴西以2：1反勝日本，晉身16強。

巴西正選陣容：

門將：1 艾利臣比加

後衛：13 丹尼路雷斯、4 馬昆奴斯哥利亞、3 加比爾馬加希斯、16 杜格拉斯山度士

中場：5 卡斯米路、8 般奴古馬雷斯、20 盧卡斯柏基達

前鋒：26 拉恩域陀、9 馬菲奧斯根夏、7 雲尼斯奧斯祖利亞

日本正選陣容：

門將：1 鈴木彩艷

後衛：21 伊藤洋輝、3 谷口彰悟、22 冨安健洋

中場：13 中村敬斗、15 鎌田大地、24 佐野海舟、10 堂安律、11 前田大然、14 伊東純也

前鋒：18 上田綺世