Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本

足球世界
更新時間：00:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：00:45 2026-06-30 HKT

世界盃32強矚目大戰，巴西今晨硬撼日本，日本憑佐野海舟29分鐘的入球，半場領先1：0。巴西下半場憑卡斯米路的入球，暫時扳平1：1。這一場的勝方，16強將鬥科特迪瓦和挪威的勝方。

佐野海舟於上半場29分鐘射破巴西大門。路透社
佐野海舟於上半場29分鐘射破巴西大門。路透社
佐野海舟助日本半場領先1：0。路透社
佐野海舟助日本半場領先1：0。路透社
佐野海舟入球，卡斯米路來遲一步。路透社
佐野海舟入球，卡斯米路來遲一步。路透社

巴西開波較為主動，上半場2分鐘便有一次射門，但般奴古馬雷斯的射門省中人出底線；他在補水暫停前個人已經有3次攻門。14分鐘，巴西再有根夏在禁區外的射門被鈴木彩艷救出。巴西雖然佔較多射門和控球，但補水暫停前巴西的預期入球值（xG）僅得0.15，反映日本的防守限制了巴西的攻門位置；後者多以遠射挑戰鈴木彩艷，但威脅有限。

防守出色的日本，更憑佐野海舟於29分鐘在禁區外遠射地波，射破艾利臣比加的十指關，日本領先1：0。巴西及後沒有製造出更有威脅的攻門，控球只多以在禁區外搓傳尋找機會。日本半場以1：0領先巴西。

卡斯米路53分鐘這記近門頭槌被護空門。美聯社
卡斯米路53分鐘這記近門頭槌被護空門。美聯社
卡斯米路的頭槌為巴西扳平1：1。美聯社
卡斯米路的頭槌為巴西扳平1：1。美聯社
卡斯米路建功。美聯社
卡斯米路建功。美聯社

巴西下半場狂斬 卡斯米路頭槌扳平

巴西半場有一個調動，由安迪歷入替盧卡斯柏基達，「森巴兵團」加強攻勢，以兩邊高波傳中為主。52分鐘，巴西終於有一次真正考驗到鈴木彩艷的攻門，但般奴古馬雷斯的頭槌被對手飛身撲出。53分鐘，卡斯米路在小禁區內的頭槌在白界線前被擋出。巴西最終於56分鐘扳平，卡斯米路的近門頭槌終於頂破鈴木彩艷的十指關，扳平1：1。

58分鐘雲尼斯奧斯祖利亞差點為巴西反超前，他精彩過人後，以腳面起腳，被鈴木彩艷救到後中柱彈出。巴西之後繼續掌握控球，但到96分鐘才攻入致勝球。加比爾馬天尼利接應古馬雷斯的短傳，於禁區內燙射破網，助巴西以2：1反勝日本，晉身16強。

巴西正選陣容：

門將：1 艾利臣比加
後衛：13 丹尼路雷斯、4 馬昆奴斯哥利亞、3 加比爾馬加希斯、16 杜格拉斯山度士
中場：5 卡斯米路、8 般奴古馬雷斯、20 盧卡斯柏基達
前鋒：26 拉恩域陀、9 馬菲奧斯根夏、7 雲尼斯奧斯祖利亞

日本正選陣容：

門將：1 鈴木彩艷
後衛：21 伊藤洋輝、3 谷口彰悟、22 冨安健洋
中場：13 中村敬斗、15 鎌田大地、24 佐野海舟、10 堂安律、11 前田大然、14 伊東純也
前鋒：18 上田綺世

最Hit
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
13小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
8小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
01:21
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
14小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
11小時前
非份之罪劇透1至5集｜吳啟華貝安琪陳煒以真實案件展人性醜陋 附劇情/演員陣容懶人包
非份之罪劇透1至5集｜吳啟華貝安琪陳煒以真實案件展人性醜陋 附劇情/演員陣容懶人包
影視圈
6小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
世界盃2026預告｜日本惡鬥巴西拼淘汰賽首勝 加普化悲憤為力量率荷蘭惡鬥摩洛哥
足球世界
10小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
10小時前
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
生活百科
12小時前