世界盃2026｜南韓名宿李天秀痛斥足總毀了全國四年等待 轟洪明甫借口可恥、相關人等必須落台

美加墨世界盃首圈恥辱出局，在南韓體育界引爆了前所未有的海嘯。繼朴智星在電視直播中痛心疾首後，南韓另一名宿李天秀亦忍無可忍，在個人頻道上向向南韓足總（KFA）及日前引咎辭職的主帥洪明甫開火，怒轟這群高層「徹底毀了全國人民等待了四年的世界盃」，並直言相關責任人必須全部落台！

炮轟洪明甫十年如一日 「分析不足」借口可恥

今屆世界盃由洪明甫領軍的南韓在分組賽1勝2負恥辱出局，賽後更遭南非74歲老帥曉高布斯公開嘲諷「表現完全在預料之中」，令南韓足球顏面掃地。李天秀在網上節目中怒轟南韓足總和教練洪明甫：「因為足總和洪明甫這幾個人，全南韓等了四年的世界盃就這樣毀了，這像話嗎？我真的很討厭洪明甫這一點。他已經兩次領軍出戰世界盃，2014年巴西世界盃慘敗時，他說是因為『分析不足』，但現在是什麼時代了？這種可恥的借口今天竟然還拿出來用？」

痛心太極虎淪落至「看他人臉色」

李天秀又質疑教練組在體能管理上的業餘，他指出，面對墨西哥當地的高原環境，教練組竟然沒有預見到球員呼吸困難等體能問題，導致大批球員出現嚴重抽筋，簡直不可思議。他說：「看到堂堂南韓隊，竟然淪落到要看烏茲別克等其他國家臉色來計算出線概率的地步，我感到既悲慘又生氣！」

李天秀指南韓足球必須推倒重來：「洪明甫要走，足總主席亦要下台！別再用那些冠冕堂皇的話來推卸責任了，看看你們把這批黃金一代的競技狀態糟蹋成什麼樣？」