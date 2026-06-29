世界盃2026｜恩迪亞文迪傾向加盟PSG 利物浦料需另覓目標

據《天空體育》報道，利物浦相中的科特迪瓦國腳恩迪亞文迪傾向加盟法甲班霸巴黎聖日耳門。報道指RB萊比錫已與PSG展開談判。

利物浦剛簽域陀蒙路斯

利物浦在當家球星穆罕默德沙拿離隊，需要在翼鋒位置補強。「紅軍」上周啟動奧沙辛拿翼鋒域陀蒙路斯的買斷條款，以3450萬鎊完成交易後，將目光再轉向恩迪亞文迪。

恩迪亞文迪傾向加盟PSG。美聯社

利物浦料需要另覓目標。美聯社

恩迪亞文迪引來多間球會關注。美聯社

19歲的恩迪亞文迪目前正隨科特迪瓦出戰世界盃，他去季的好表現引來多間球會的注視，其中一隊正是利物浦。紅軍早前同意支付8600萬鎊，但萊比錫對這名科特迪瓦國腳的索價遠高於此。報道指利物浦不願再提高報價，令PSG在恩迪亞文迪爭奪戰中佔據有利位置。

PSG料提供5年合約

報道指PSG預期將提供一紙5年合約，而恩迪亞文迪亦屬意加盟這支歐聯冠軍球會，但PSG與萊比錫之間的球會談判仍在進行中。無論球員的意願為何，轉會要成事，必須先與萊比錫達成協議。利物浦方面來季將由伊拉奧拿領軍，球會利物浦希望引進多名進攻球員，以填補沙拿離隊後留下的空缺。但現在看來，他們將被迫另覓目標，而非繼續追求恩迪亞文迪。