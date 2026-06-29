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世界盃2026｜車路士800萬鎊求購格列沙加被拒 新特蘭：低價報價欠尊重

足球世界
更新時間：06:30 2026-06-29 HKT
發佈時間：06:30 2026-06-29 HKT

格列沙加正隨瑞士大軍出戰世界盃。效力新特蘭的他獲得車路士相中，「藍戰士」更向新特蘭報價800萬鎊求購，後者認為這個低報價「不可接受」，並強調這名瑞士國腳是非賣品。

沙加與沙比阿朗素曾共事

車路士新一季將由沙比阿朗素領軍，他與格列沙加曾於利華古遜共事兩季，並於2023-24球季贏得德甲和德國盃。據報沙比阿朗素希望來季與愛將在車路士重聚，球會向新特蘭提出一份800萬鎊的報價，已經被新特蘭拒絕。

格列沙加帶領新特蘭以第7名衝線。法新社
格列沙加帶領新特蘭以第7名衝線。法新社
沙加正隨瑞士出戰世界盃。路透社
沙加正隨瑞士出戰世界盃。路透社
沙加和沙比阿朗素曾經共事。法新社
沙加和沙比阿朗素曾經共事。法新社

新特蘭：沙加屬非賣品

根據《The Athletic》的報道，新特蘭明確告知車路士沙加屬非賣品，並認為這份低價報價「不可接受⋯⋯對這名33歲瑞士國腳及新特蘭缺乏尊重」。車路士則認為這份報價合理，但新特蘭已斷然表明不會再接受任何報價，並期望車路士尊重沙加現有的合約。

沙加於去年夏天以1750萬鎊，由利華古遜轉投新特蘭，獲任命為隊長，並帶領新特蘭於英超以第7名衝線，鎖定來季歐霸資格。至於車路士去季僅以第10名完成，來季無緣歐洲賽。

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