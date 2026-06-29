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世界盃2026｜馬古尼撐拉舒福特重返曼聯 惟必須先滿足兩個條件

足球世界
更新時間：05:52 2026-06-29 HKT
發佈時間：05:52 2026-06-29 HKT

拉舒福特正隨英格蘭大軍出戰世界盃，但隨着巴塞隆拿放棄買斷選項，這名曼聯鋒將的球會前途難免被討論。「紅魔」隊友哈利馬古尼力撐拉舒福特重返曼聯，但強調必須先滿足兩個條件。

拉舒福特正隨英格蘭大軍征戰世界盃。路透社
拉舒福特正隨英格蘭大軍征戰世界盃。路透社
馬古尼歡迎拉舒福特回歸曼聯。法新社
馬古尼歡迎拉舒福特回歸曼聯。法新社
拉舒福特在鬥巴拿馬一役正選上陣。路透社
拉舒福特在鬥巴拿馬一役正選上陣。路透社

拉舒福特去季外借巴塞隆拿各項賽事入14球兼有14次助攻，贏得西甲冠軍。巴塞原本可以行使借用合約裏的買斷選項，但這支西甲班霸選擇以7000萬鎊收購安東尼哥頓，放棄買斷拉舒福特。在「福仔」的球會前途充滿變數之際，曼聯中堅馬古尼表達了希望對方回歸曼聯的意願：「我與拉舒福特關係非常好，多年來我們共度了許多美好時光。」

盛讚拉舒福特世盃表現

他又盛讚對方在英格蘭最後一場分組賽，以2：0擊敗巴拿馬一役的表現：「拉舒福特面對巴拿馬時主動出擊，在開賽頭10分鐘他已送出4、5次傳中，雖然準繩度不如平時水準，但其後他找到了那一次傳中，卡尼很大機會射入的。他整場比賽都是持續的威脅，當他進入這種狀態，我相信英格蘭球迷都知道他有多出色。在狀態好的時候，他是無可阻擋的。」

須共同找到互利的方案

但馬古尼強調若然拉舒福特回歸，必須對各方均有意義。就成功回歸的條件，馬古尼補充道：「我知道他可以成為多出色的球員。我相信這要由球會和拉舒福特找到互利的方案。當然，如果他真的回來，我們希望他能夠上陣、開心且充滿自信。這需要合適他本人，也需要合適球會，但所有人都知道他無論為哪家球會效力，都可以成為出色的球員。」

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