世界盃2026｜洪明甫辭任南韓主帥 「出局責任完全在我」

南韓於世界盃小組賽出局後，國內群情洶湧。教頭洪明甫今晨宣布辭職，並強調球隊出局「責任完全在我」。

孫興民、李康仁和金珉哉等球星坐鎮的韓國，於A組面對捷克、墨西哥和南非，賽前被睇高一線，但球隊最終以1勝兩負的成績完成小組賽排A組第3位，寄望其餘組別成績配合以獲得最佳第3名資格，但最終事與願違出局。南韓國內對於球隊早早出局極度不滿，足總取消歡迎回國儀式，總統李在明更斥賽果荒謬。

洪明甫宣布辭職。路透社

南韓未能晉身淘汰賽。路透社

多名球星坐鎮的南韓小組賽出局。路透社

向南韓國民致歉

洪明甫以及首批南韓大軍球員，預計將於周二回國。洪明甫今晨在位於墨西哥瓜達拉哈拉的大本營，宣布辭去教練職務：「我謹向一直熱愛南韓足球、始終支持國家隊的廣大國民，致以衷心的歉意。今天，我希望辭去主帥一職。接受這個職位對我而言從來不是容易的決定，但一旦作出決定，我便沒有考慮任何其他因素，我相信我唯一的責任就是將委托給我的任務，盡責地完成。」他又強調：「我未能交出公眾所期望的成績，責任完全在我。」

洪明甫在球員年代於2002年以隊長身份，帶領南韓殺入日韓世界盃的4強，但該屆南韓晉級過程中鬥意大利和西班牙兩場，球證的判決充滿爭議。現年57歲的洪明甫於2024年7月接替德國名宿奇連士文的帥位，執教26場戰績為15勝5和6負。