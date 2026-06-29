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世界盃2026｜加拿大92分鐘絕殺南非 晉16強創隊史

足球世界
更新時間：04:58 2026-06-29 HKT
發佈時間：04:58 2026-06-29 HKT

世界盃淘汰賽展開，32強東道主加拿大面對南非。眼見球賽要進入加時之際，加拿大憑尤斯達基奧於92分鐘絕殺，以1：0擊敗南非，晉身16強創下隊史。

今場無論哪一隊勝出，均會是創造隊史在世界盃最佳成績。上半場以加拿大的攻勢更巨威脅，其中主要來自死球，22分鐘戴歷哥尼利斯接應罰球，無人看管下頭槌攻門，但角度力度欠奉下被南非門將路雲威廉斯沒收；44分鐘一記左路角球，摩斯龐比圖的頭槌被南非守將摩迪巴在白界前護空門，達莊保查蘭的補射又被路雲威廉斯擋到。

上半場補時1分鐘，加拿大的拿耶亞疑被從後侵犯倒地。美聯社
上半場補時1分鐘，加拿大的拿耶亞疑被從後侵犯倒地。美聯社
加拿大半場與南非踢成0：0。美聯社
加拿大半場與南非踢成0：0。美聯社
南非於44分鐘一次防守角球，有摩迪巴在白界前護空門。路透社
南非於44分鐘一次防守角球，有摩迪巴在白界前護空門。路透社
達莊保查蘭的補射被路雲威廉斯擋到。路透社
達莊保查蘭的補射被路雲威廉斯擋到。路透社

加拿大投訴球證沒判12碼

戰至上半場補時1分鐘，加拿大守將拿耶亞在南非禁區內，疑被南非守將梅達奧從後侵犯倒地；但梅達奧伸腳欄截踢到波，VAR翻看後亦認為不構成12碼。加拿大半場與南非互交白卷，加拿大教頭馬殊走入場內欲與球證理論，但被己隊球員龐比圖阻止勸退。

尤斯達基奧一箭定江山

下半場南非以遠射製造威脅，但阿波利斯62分鐘的射門斜出，他之後在85分鐘再試一次，過不了加拿大門將基派奧的十指關。至於加拿大的攻勢仍然較有威脅，更於65分鐘有黃金機會，但奧奴華斯爾的半單刀被門將擋到，之後南非守將麥保卡斯快對手一步解圍。戰至末段南非將節奏放慢，以避免犯錯，但到92分鐘始終要失守，加拿大憑尤斯達基奧於禁區邊起腳破網。

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