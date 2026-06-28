世界盃2026｜南韓足總取消歡迎儀式 36年來首次有國家隊沉默回國

隨著南韓在本屆美加墨世界盃分組賽僅取得1勝兩負而未能晉級淘汰賽，南韓足總日前宣布將取消為國家隊舉行的世界盃官方歡迎儀式及機場記者會。

根據南韓足總發表的官方聲明，取消歡迎儀式純屬「行程及物流安排」上的技術問題。足總解釋，由於從北美出發的機票機位極度緊張，無法為全隊預訂同一班機的團體機票，導致球員與教練團隊需被逼分批、於不同時間陸續飛抵仁川國際機場。

南韓足協：純屬行程物流安排

此外，部分效力海外聯賽的球員將直接由北美返回歐洲球會報到，加上足總考慮到仁川機場的公共安全，最終決定不舉辦任何公開活動。

然而，這次「落寞歸國」在南韓足球歷史上顯得極為罕見。這不僅是自2002年日韓世界盃以來，南韓首次在回國時不舉辦任何官方歡迎活動；若單指在海外舉辦的世界盃，更是自1990年意大利世界盃以來、時隔36年首次出現球員在完全沉默中回國的情況。

輿論：足總極力保護職球員免遭羞辱

輿論普遍認為足總此舉是為了保護主教練洪明甫及全體球員免受公眾羞辱。由於南韓本屆賽事表現令人大失所望，南韓球迷的怒火已達臨界點。

這不禁令人聯想起2014年巴西世界盃後，同樣由洪明甫領軍的南韓國家隊在回國時，於機場遭憤怒球迷大投韓式麥芽糖的慘劇。在韓國文化中，「去吃麥芽糖」具有強烈的侮辱與叫人「滾蛋」之意。足協內部極度擔憂歷史重演，因而選擇主動取消與公眾接觸的機會。

記者球員關係惡化亦脫不了關係

另一項引起廣泛討論的導火線，則是南韓國家隊與隨行南韓記者之間的史無前例關係決裂。在分組賽首戰前夕，一名韓國記者的手提收音裝置在公開訓練期間未有關閉，意外錄下其對隊長孫興民極具侮辱與嘲諷的言論，甚至揶揄其兵役免除資格。

此醜聞徹底激怒了國家隊全體成員。為力挺隊長，球員隨即發起聯合杯葛，拒絕在混合採訪區接受任何國內媒體訪問。在如此嚴重的對立情緒下，足總根本無法如常召開機場記者會。

隨著主教練洪明甫的帥位搖搖欲墜，以及足總主席鄭夢奎面臨巨大的下台壓力，球員在沉默中落寞歸國，無疑為近年南韓足球寫下了最黯淡的一頁。

