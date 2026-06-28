世界盃2026｜補時神奇劇本 阿爾及利亞奧地利攜手出線 伊朗無奈出局

世界盃分組賽迎來大結局，J組最後一輪上演阿爾及利亞對陣奧地利的生死戰。雖然戲碼並非傳統勁旅對碰，但這場比賽的賽果卻直接決定了三支球隊的命運。雙方合力轟下6球，在補時階段上合演神奇劇本，以3:3完場，阿爾及利亞與奧地利攜手出線，而隔空苦等的伊朗則慘遭淘汰。

和波即攜手出線 伊朗隔空聽天由命

J組形勢在賽前已漸趨明朗，阿根廷早早鎖定小組頭名出線，而約旦則篤定出局。最後的出線懸念，全數落在同積3分的奧地利與阿爾及利亞身上。賽前奧地利以得失球差「0」，力壓「-2」的阿爾及利亞暫列次名。

這場大戰更牽涉到最後一個「最佳第三名」的席位。目前身處其他小組、積3分且得失球為「0」的伊朗，正焦急等待這場比賽的結果：若阿爾及利亞與奧地利分出勝負，勝方將以次名出線，敗方出局，伊朗則可以最佳第三名晉級；但若兩隊最終打和，雙方將同得4分攜手出線，伊朗則會慘遭淘汰。

阿拿奧杜域建功 貝加利連過三人扳平

在「不成功便成仁」的壓力下，雙方上半場踢得相當開放。戰至28分鐘，奧地利率先打破僵局，老將阿拿奧杜域（Markos Arnautovic）接應一記過頭長傳長驅直進，冷靜破網先開紀錄。

落後的「沙漠狐狸」阿爾及利亞隨即展開猛烈反撲，攻勢極具威脅並屢次製造殺機。戰至45分鐘完半場前，拉菲克貝加利（Rafik Belghali）盡展非凡的個人技術，在禁區內連過三名防守球員後，起腳狂抽掛網，為球隊追成1:1平手回更衣室。

換邊後戰況更加激烈，雙方合演入球大戰。第55分鐘，沙比薩（Marcel Sabitzer）接應隊友傳送，以一記精彩絕倫的射門建功，助奧地利再度超前2:1；不過阿爾及利亞未有自亂陣腳，僅僅5分鐘後便還以顏色。馬列斯（Riyad Mahrez）把握機會，在近柱冷靜施射破網，為阿爾及利亞迅速扳平2:2。

補時瘋狂劇本 伊朗球迷由天堂跌落地獄

比賽尾段，雙方在2:2的賽果下均能確保出線資格，因此一度踢得較為保守，互相在後場倒腳傳球未有再組織攻勢。正當全場以為雙方會和氣收場之際，神奇的劇本卻在補時階段上演！第94分鐘，阿爾及利亞的馬列斯突然發難「突施冷箭」破網，梅開二度助球隊領先3:2。這個入球一度令隔空觀戰的伊朗球迷陷入瘋狂，因為若奧地利落敗，伊朗便能奇蹟晉級。

然而，更令人意想不到的是，僅僅1分鐘之後，奧地利迅速還以顏色，奇蹟地再度扳平3:3！這短短兩分鐘內的極限過山車劇情，令伊朗球迷「由地獄上天堂，再瞬間跌回地獄」。

最終，阿爾及利亞與奧地利以3:3握手言和。賽後，雙方同得4分，奧地利憑較佳得失球差保住小組次名，阿爾及利亞則以最佳第三名資格，雙雙殺入32強；而經歷了心情大起大落的伊朗，最終仍因這場和局而無奈飲恨出局。