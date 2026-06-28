世界盃2026｜克羅地亞2:1力克加納晉級 黑星輸波照出線

世界盃L組最後一輪分組賽，克羅地亞憑藉彼達蘇錫（Petar Sucic）及尼高拉華錫（Nikola Vlasic）各建一功，以2:1擊敗加納。「格仔軍團」全取3分後以小組次名資格晉級淘汰賽，而加納雖然戰敗，但仍然以「最佳第三名」身份出線。

蘇錫30碼「世界波」破僵局

克羅地亞，今仗其實只需賽和，便大有機會以最佳第三名資格出線，但球隊由開賽起已展現出強烈的求勝慾望。17分鐘，華錫在離門20碼找到空位，右腳勁射中柱彈出，已為加納敲響警鐘。

戰至31分鐘，克羅地亞的猛攻終於得到回報，蘇錫在30碼外轟出一記「世界波」，皮球穿過數名守將直飛龍門左下角入網，領先1:0。落後的加納上半場攻勢寥寥可數，僅靠安東尼施美安（Antoine Semenyo）臨完半場前的射門稍微斜出，帶來僅有的威脅。

莫迪歷獻助攻 華錫角球建功

換邊後，「黑星」加納的表現有明顯改善，不斷施壓下終於在73分鐘扳平比數。戴歷盧卡臣（Derrick Luckassen）接應罰球，把握對手走漏空位，輕鬆撞射破網追成1:1。

不過，加納雖然受惠於對手防守失誤而追平，但10分鐘後卻犯下同樣毛病而付上代價。83分鐘，老將莫迪歷（Luka Modric）開出角球，無人看管的尼高拉華錫衝頂，皮球中左邊門柱內側彈入。最終克羅地亞憑藉這記絕殺球，以2:1擊退加納，從而以小組第二晉級32強，將會對陣K組第二名；加納雖然敗仗，但分組賽3戰1勝1和1負積4分，仍然憑藉「最佳第三名」的身份鎖定一個32強席位，潛在對手為哥倫比亞或者葡萄牙。