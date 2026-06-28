世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料

世界盃進入32強淘汰賽階段，首場將於香港時間6月29日凌晨3：00開打，由加拿大對陣南非。這輪備受矚目的焦點賽事，包括日本硬撼C組冠軍巴西，將在30日凌晨1：00上演；同日凌晨4：30有德國對陣巴拉圭。此外，7月4日凌晨兩點澳洲對埃及的賽事將在Viu TV 99台免費直播；同日清晨6：00，衛冕的阿根廷將會面對創造奇跡出線的佛得角。本報特別整理了淘汰賽所有32場賽事的開賽時間及直播資訊，方便球迷透過電視直播直擊這項4年一度的球壇盛事。

世界盃2026│直播詳情

32強淘汰賽最强戲碼，肯定是C朗拿度領軍的葡萄牙對莫迪歷坐陣的克羅地亞（7月3日周五 上午 7：00開賽）。巴西和日本繼去年的友誼賽，將在32強再度交鋒，上次碰頭是去年10月友誼賽巴西作客日本輸2:3，隊史首次不敵後者，但森巴軍團當時有試陣意味，該國名宿朗拿度(Ronaldo)指相比與日本同組的荷蘭，這支亞洲球隊是相對容易應付的對手（6月30日周二 凌晨1：00開賽）。

德國時隔12年再度晉級世盃淘汰賽，小組賽最後一輪被厄瓜多爾反勝2：1，但德國早以小組第一確定出綫。日耳曼軍32強將迎戰巴拉圭。（6月30日周二 凌晨4：30開賽）而首闖世盃就入32強的佛得角將會於7月4日早上6：00面對衛冕的阿根廷。今屆創造奇跡，帶領佛得角三次和波的門將禾仙夏夢想成真，如願對戰球王美斯。

至於西班牙對奧地利在7月3日凌晨3：00開賽，英格蘭對剛果民主共和國在7月2日凌晨0：00開賽。