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世界盃2026｜烏加迪膝蓋重傷抬離場 恐拖累曼聯重組及「賣人」大計

足球世界
更新時間：12:03 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:03 2026-06-27 HKT

美加墨世界盃傳來令英超豪門曼聯震驚的噩耗，在烏拉圭對陣西班牙的賽事中，紅魔中場悍將曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）在一次防守追截時膝部重創，最終掩面痛哭被擔架抬離現場 。這記重傷不僅打擊了烏拉圭，更嚴重打亂了曼聯今夏重組中場的「賣人套現」大計 ！

追截柏迪扭傷膝部 

在這場大戰中，烏加迪正選披甲 。上半場尾段，他試圖追截西班牙中場柏迪(Pedri)時，膝部疑似嚴重扭傷，隨即痛苦倒地 。25歲的烏加迪當場用手掩面、絕望流淚，被醫護人員以擔架抬離球場，初步跡象顯示他將要面臨長期休戰 。

「滯銷」連累曼聯中場第三簽

這記嚴重傷患，令曼聯主帥卡域克極為頭痛 。紅魔原本計劃在今夏大刀闊斧重建中場，雖然已順利簽入阿特蘭大防中艾達臣（Ederson），並正全力爭奪身價達8,500萬鎊(約8.8億港元)的馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes） ，但預算案中「第三名中場新兵」的加盟，完全取決於球會能否順利賣走烏加迪來套現 。

烏加迪於2023年以5,000萬鎊(約5.17億港元)身價從巴黎聖日耳門加盟，原本是曼聯今夏套現的重要籌碼 。如今他突遭重創，曼聯非但無法收回轉會資金，更被逼重新規劃轉會預算，中場重建大計隨時面臨難產 。


 

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