世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級

世界盃分組賽進入到最後一輪，H組佛得角對沙特阿拉伯上演生死戰，最終雖悶和0:0，但得益於同組烏拉圭不敵西班牙，這支非洲小國隊伍延續今屆神奇走勢，以3戰3和得3分以小組次名闖入32強，歷史性首次亮相決賽周即闖淘汰賽。

佛得角歷史性闖世界盃淘汰賽階段

H組賽前形勢混亂，西班牙4分排榜首，烏拉圭和佛得角各得2分，沙特阿拉伯1分居末席，各隊都有機會爭取出線。佛得角對沙特阿拉伯，贏波就肯定可以直接出線的前者，半場與沙特拉鋸後，下半場加強火力希望取得入球殺死比賽。其多次射門相極具威脅，可惜不是掠門而過，就是被沙特門將艾奧華斯救出，最終賽和0:0，並藉烏拉圭輸波而次名晉級。

另一場西班牙面對烏拉圭續派超新星拉明耶馬正選，他們於42分鐘打破僵局，中場阿歷斯巴爾拿的射門本身沒有威脅，但烏拉圭門將穆斯利拿失誤將皮球拍入網，半場領先1:0。烏拉圭在上半場補時階段有效力曼聯的中場曼紐爾烏拉迪傷出，半場期間退下火線，球隊於下半場中段又換走中場大將費達歷高華維迪，整體實力削弱下想反撲都有心無力，最終輸0:1。西班牙以7分首名晉級。