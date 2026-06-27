世界盃2026│奧士文尼迪比利戴帽展金球得主風範 累積4球加入金靴戰團 但不滿意演出

法國在周五(26日)美加墨世界盃I組尾輪，4:1大勝挪威以全勝姿態首名出線，鋒將奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)光芒四射，大演帽子戲法。此子在頭2輪僅入1球受到批評，今仗以3個入球回應質疑聲音，展示金球獎得主的應有實力，但他賽後矢言自己滿意首2場比賽的演出，多過今仗。同時他已累積4球，加入今屆的金靴爭奪戰。

迪比利32分鐘戴帽 3次射門全變成入球

挪威和法國在賽前同積6分已提早出線，今場交鋒爭奪首、次名資格，前者大幅輪換10人，但高盧雄雞仍派遣多位主力正選，包括攻擊三叉戟基利安麥巴比、奧士文尼迪比利和米高奧利斯。法國在陣容較完整下踢出高效率的進攻，迪比利上半場32分鐘內已大演帽子戲法，最終大勝4:1，3戰全勝晉級32強，挪威次名晉級將會鬥科特迪瓦。

更滿意頭2場演出

迪比利在分組首輪3:1贏塞內加爾時無入球和進攻，受到外界批評；上仗3:0贏伊拉克演出有好轉，收錄1入球1助攻，但與巴黎聖日耳門時的表現相比，仍欠缺銳利。他在今場終於展示金球獎得主的本色，3次起腳全部轉化成入球，還有2次關鍵傳球和5次長傳，效率高企。然而此子矢言相比今仗更喜歡頭2場的演出：「我很開心，這是獨一無二、意義重大的時刻。但說實話，今場雖然發揮不錯，但我個人還是更喜歡對塞內加爾和伊拉克那兩場的表現，那兩仗我對比賽的影響力更大。」

加入金靴戰團 4人累積4球

而迪比利戴帽後，在今屆世盃已累積4球，加入金靴獎爭奪戰。目前美斯以5球在射手榜領放，迪比利與麥巴比、艾寧夏蘭特和雲尼斯奧斯祖利亞同得4球並列次席，還有8位球員累積3球，金靴爭持激烈。

迪比利雖然戴帽，但他更滿意頭2仗的演出。路透社

迪比利雖然戴帽，但他更滿意頭2仗的演出。路透社

迪比利按慣例將比賽皮球帶走。路透社

迪比利按慣例將比賽皮球帶走。路透社