世界盃2026｜安達臣鬥巴拿馬可候命 杜曹：轉會消息沒干擾備戰

英格蘭將於今晚深夜，出戰世界盃最後一場分組賽鬥巴拿馬。杜曹出席賽前記者會，證實艾利諾安達臣和迪格蘭賴斯均可候命，其中安達臣最新還傳出即將轉會曼城的消息；杜曹強調「沒有干擾備戰」。

比賽後處理轉會細節

日前傳出曼城已經與諾定咸森林達成協議，將以破球會紀錄的轉會費簽下安達臣。杜曹強調一切轉會安排，都至少會留待分組賽後才處理：「備戰沒有任何干擾，也沒有安排體檢，他的一直都專注於恢復狀態，並確保可以參與訓練。現實是在世界盃期間，轉會市場仍在運行，而大型轉會通常都需要較長時間完成，我們知道幕後有很多事情正在處理；我們會協助完成這宗轉會，只會在比賽之後，而不是之前。」

杜曹指安達臣的轉會消息沒有影響備戰。路透社

安達臣勢將加盟曼城。路透社

英格蘭正備戰最後一場分組賽鬥巴拿馬。路透社

軍情方面，杜曹證實安達臣和賴斯均可以上陣，但列斯占士鬥巴拿馬需要避戰。對於今年賽制增加隊伍，令賽程更緊密，杜曹表示球隊只會惠注於適應：「既然賽制已經如此，我不會去想自己是否喜歡。我們只會盡力做到最好。每名球員都希望賽程可以更緊湊，賽事開始後可以更快完成，但在參賽隊伍增加後，這並不現實。」

談賽制改變：晉世盃對弱隊意義重大

杜曹補充：「這對一些實力較弱的國家而言，他們有更大機會取得世界盃入場券，我們必須尊重這一點，因為這對他們來說意義重大。我們可能已習慣每4年都能參加大型賽事，但對一些實力較弱的國家而言，這是難得的機會。我們只能適應。多踢一場比賽的確要求很高，但現實就是如此。」