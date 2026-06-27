世界盃2026｜法國為迪甘斯而戰 丹比利創第二快「戴帽」紀錄

法國於世界盃最後一場分組賽，以4：1擊敗大幅輪換的挪威。其中奧士文尼丹比利開32分鐘連中三元，創下世界盃第二快「戴帽」紀錄。

丹比利開賽32分鐘完成帽子戲法，是世盃第二快紀錄。美聯社

夏蘭特和奧迪加特坐足全場。美聯社

法國將帥均為迪甘斯而戰。美聯社

今場法國由助教領軍。美聯社

今仗法國主帥迪甘斯因需要回國出席母親喪禮而缺陣，由助教基爾史堤芬頂替領軍。球員賽前曾表示，希望以3戰全勝向迪甘斯致敬。法國最終順利以4：1破敵取得小組首名，32強對手很有可能是瑞典。基爾史堤芬賽後表示：「我們真的希望為迪甘斯而戰，並交出應有表現。我稍後會致電給他，相信他一定會非常高興。」

第3名為法國於世盃「戴帽」球員

法國鬥挪威的焦點本落在麥巴比鬥夏蘭特，但挪威大幅輪換，夏蘭特坐足全場。麥巴比今場雖然沒有入球，但他兩次助攻丹比利，表現出色。而丹比利更在32分鐘再下一城，完成帽子戲法。這亦是世界盃歷史第二快的帽子戲法，僅次於1954年奧地利球員普羅布斯特（Erich Probst）開賽24分鐘完成連中三元；丹比利亦成為繼名宿方亭以及麥巴比後，第3名在世界盃為法國連中三元的球員。

挪威主帥：輪換為走更遠的路

至於落敗的挪威，主帥蘇巴根賽後回應輪換10人的決定：「唯一不這樣做的理由，就是讓球迷可以看到夏蘭特和奧迪加特的演出。但如果這樣做，我們的世界盃旅程可能不會太長。我們來到這裏，是希望盡可能走得更遠。」