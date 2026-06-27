英超｜曼聯CEO分析艾摩廉被炒原因 「非缺乏才能，而是一意孤行」

魯賓艾摩廉將在AC米蘭展開新一頁，但他在曼聯執教的經歷仍然成為話題。「紅魔」行政總裁奧馬貝拉達（Omar Berrad）談及艾摩廉的失敗並非缺乏才能，而是一意孤行。

「不是戰術或才能的問題，而是固執」

貝拉達上周前往波士頓觀看英格蘭於世界盃鬥加納一役前，於《金融時報》周末節日活動上接受訪問。被問及艾摩廉哪裏出問題時，他回應道：「不是戰術或才能的問題，而是固執。這名教練在沒有季前備戰的情況下季中接任，在持續的被審視壓力下，他在最需要適應的關鍵時刻，卻將自己的理念捉得過緊。」

艾摩廉執教曼聯14個月後被炒。法新社

艾摩廉將於AC米蘭展開新一章。法新社

肯定艾摩廉引援

貝拉達補充道：「我認為魯賓做了很多好事，對球隊去季的成功有所貢獻。他提升了更衣室的水準，並參與了夏季4名新兵的引援，這些球員對球隊表現的影響非常正面。」除了堅持戰術，貝拉達仍然執教曼聯的困難還有「所帶來的情緒波動，連輸兩三場時，就像世界末日一樣，我認為實在難以應對。」

這名葡萄牙教練在曼聯執教14個月，其中一件最有名的固執事件是堅持3-4-3陣式，事實上曼聯陣容難以執行，難以複製這個他執教士砵亭時取得成功的陣型；艾摩廉曾稱寧願被解僱也不願改變理念。