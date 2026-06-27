Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯CEO分析艾摩廉被炒原因 「非缺乏才能，而是一意孤行」

足球世界
更新時間：05:43 2026-06-27 HKT
發佈時間：05:43 2026-06-27 HKT

魯賓艾摩廉將在AC米蘭展開新一頁，但他在曼聯執教的經歷仍然成為話題。「紅魔」行政總裁奧馬貝拉達（Omar Berrad）談及艾摩廉的失敗並非缺乏才能，而是一意孤行。

「不是戰術或才能的問題，而是固執」

貝拉達上周前往波士頓觀看英格蘭於世界盃鬥加納一役前，於《金融時報》周末節日活動上接受訪問。被問及艾摩廉哪裏出問題時，他回應道：「不是戰術或才能的問題，而是固執。這名教練在沒有季前備戰的情況下季中接任，在持續的被審視壓力下，他在最需要適應的關鍵時刻，卻將自己的理念捉得過緊。」

艾摩廉執教曼聯14個月後被炒。法新社
艾摩廉執教曼聯14個月後被炒。法新社
艾摩廉將於AC米蘭展開新一章。法新社
艾摩廉將於AC米蘭展開新一章。法新社

肯定艾摩廉引援

貝拉達補充道：「我認為魯賓做了很多好事，對球隊去季的成功有所貢獻。他提升了更衣室的水準，並參與了夏季4名新兵的引援，這些球員對球隊表現的影響非常正面。」除了堅持戰術，貝拉達仍然執教曼聯的困難還有「所帶來的情緒波動，連輸兩三場時，就像世界末日一樣，我認為實在難以應對。」

這名葡萄牙教練在曼聯執教14個月，其中一件最有名的固執事件是堅持3-4-3陣式，事實上曼聯陣容難以執行，難以複製這個他執教士砵亭時取得成功的陣型；艾摩廉曾稱寧願被解僱也不願改變理念。

最Hit
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
12小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
12小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散
即時中國
8小時前
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
00:38
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
突發
7小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
20小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
20小時前
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
影視圈
8小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
16小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
17小時前
必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用
必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用
旅遊
13小時前