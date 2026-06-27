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世界盃2026｜塞內加爾5蛋派十人伊拉克 出線形勢樂觀

足球世界
更新時間：05:33 2026-06-27 HKT
發佈時間：05:33 2026-06-27 HKT

塞內加爾於世界盃I組面對伊拉克，後者13分鐘起便十人應戰。最終塞內加爾以5：0大勝，大有機會以其中一個最佳第3名席位晉級。

伊拉克13分鐘起踢少個

塞內加爾和伊拉克賽前均兩戰皆北得0分，但今場若然取勝且爭取更多入球，仍有機會以最佳第3名晉級。

塞內加爾5分鐘便打開紀錄，一次右路角球，4號頭槌接應破門領先1：0。落後的伊拉克於13分鐘更踢少個，蘇拉卡被塞內加爾的沙迪奧文尼推過後拉衫，球證吹罰並出示黃牌。但VAR介入，提醒球證文尼有明顯入球機會，球證到場邊睇片後改判紅牌，將蘇拉卡逐出場。但多踢一人的塞內加爾，上半場只能仍維持領先1：0。

伊拉克上半場13分鐘起踢少個。美聯社
伊拉克上半場13分鐘起踢少個。美聯社
基爾後備上陣梅開二度。美聯社
基爾後備上陣梅開二度。美聯社
尼戴耶為塞內加爾埋齋。美聯社
尼戴耶為塞內加爾埋齋。美聯社
伊拉克大敗出局。美聯社
伊拉克大敗出局。美聯社

入球對於塞內加爾爭取以最佳第3名出線相當重要，他們於56分鐘終於拉開比數，憑伊斯美拿沙亞的入球領先至2：0。之後伊拉克再失一球，伊斯美拿沙亞在前場逼得控球權，隨即傳球予後備落場柏比基爾，後者入場89秒便在禁區外來一記美妙燙射上角入，塞內加爾領先至3：0。柏比基爾於72分鐘再來一記重炮，助塞內加爾領先至4：0，個梅開二度。塞內加爾於82分鐘再憑尼戴耶一記精彩遠射埋齋，塞內加爾成為首支在世界盃決賽周攻入5球的非洲球隊。

暫列最佳第3名榜第5位

塞內加爾最終以5：0大勝伊拉克，取得I組第3名。他們目前在最佳第3名排行榜中暫列第5位，今場入5球令他們出線前景變得樂觀，最終能否鎖定32強席位，仍需待其他組別完成賽事才可以定奪。伊拉克則3戰全敗包尾出局。

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