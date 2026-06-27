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世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名

足球世界
更新時間：05:10 2026-06-27 HKT
發佈時間：05:10 2026-06-27 HKT

今晨世界盃I組法國鬥挪威，麥巴比鬥夏蘭特的神鋒對決沒有上演。挪威收起大部份主力下，法國憑奧士文尼丹比利上半場32分鐘完成帽子戲法，以4：1擊敗挪威。法國首名出線對手或是瑞典，次名的挪威將鬥科特迪瓦。

挪威賽前與法國同分暫列次席，要力壓對方升上榜首唯一方法是全取3分；而I組首名的對手或是瑞典，次名將鬥科特迪瓦。賽前焦點落在麥巴比鬥夏蘭特，但這場神鋒對決並沒有上演，皆因挪威輪換10人，派出副選迎戰法國。

丹比利32分鐘完成帽子戲法

法國甫開賽23秒便有一次中楣攻門，麥巴比接應直線後推入禁區，在右路窄角度起腳中楣。法國於7分鐘打開紀錄，麥巴比於中路偏左位置轉方向到右路，無人看管的奧士文尼丹比利推入禁區後起腳破門，法國領先1：0。挪威的佐真拿臣趕在法國守將前快一步控下皮球並避過對方，但他之後轉身射門高出。

法國於20分鐘拉開比數，一樣的攻擊組合炮製出差不多的入球，由麥巴比助攻丹比利梅開二度。但挪威在比賽於中圈重開的第一個攻勢，就憑阿斯加特射破法國門將邁治蘭的十指關，為挪威追成落後1：2。丹比利於上半場32分鐘完成帽子戲法，他再次在右路推大位起左腳，皮球直飛遠柱入網，法國領先3：1。

拿臣12碼宴客

挪威於下半場48分鐘獲得12碼，奧斯卡卜比後腳扣過對手後被絆跌。由於夏蘭特不在場上，挪威派出拿臣操刀，但被邁治蘭捉到路救出。邁治蘭於72分鐘再有一次精彩撲求，卜比的單刀燙射被這名AC米蘭門將救出。

32強法國鬥瑞典 挪威鬥科特迪瓦

法國最終憑古拿杜爾於94分鐘，接應左路傳中頭槌破網埋齋，以4：1擊敗挪威取得首名。法國32強對手有可能是瑞典，挪威則以次名出線將會面對科特迪瓦。

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