世界盃2026｜厄瓜多爾反勝德國出線 鎖定其中一席最佳第3名

賽前已確定首名出線的德國，於E組最後一輪面對僅得1分的厄瓜多爾，後者必須取勝才有機會出線。德國於109秒便打開紀錄，但厄瓜多爾之後連入兩球以2：1反勝，鎖定其中一席最佳第3名，殺入32強。

德國109秒開紀錄

德國甫開賽109秒已經打開紀錄，來自一次左路界外球，阿歷山大柏夫洛域舉起腳控下皮球後傳球，最終由域斯橫傳予利萊辛尼，後者起左腳燙射破網，開賽109秒便助德國領先1：0。厄瓜多爾球員不滿柏夫洛域舉腳過高踢中維特，應判犯規在先，但VAR翻看後同意球證場上判決。

厄瓜多爾以2：1反勝德國。美聯社

厄瓜多爾投訴德國開紀錄入球的過程中，柏夫洛域犯規在先。美聯社

阿歷山大柏夫洛域疑先踢中對手，及後德國在這次攻勢打開紀錄。美聯社

厄瓜多爾殺入32強。美聯社

厄瓜多爾今屆開齋

厄瓜多爾於9分鐘扳成平手，德國於中場中路失去控球，最終由安古路於禁區邊燙射破網扳平1：1，是他們今屆首個入球。兩軍半場踢成1：1。

德國12碼被吹走

下半場甫開賽德國又獲得機會，夏維斯被厄瓜多爾球員於禁區內侵犯，球證直指12碼點。但VAR介入判決，指在德國的辛尼侵犯維特以取得控球權，其後夏維斯才被侵犯，由於在組織攻勢時德國先犯規，球證到場邊睇片後推翻決定。

厄瓜多爾之後強攻，73分鐘德國門將紐亞與守將莊拿芬泰希在門前有誤會，被厄瓜多爾奪得控球權，最終干沙路柏拉達的近門施射僅僅斜出。他們的努力於78分鐘有回報，一次右路角球柏拉達搶在紐亞前面，近門將皮球撐入德國網窩，厄瓜多爾反超前2：1。

德國、科特迪瓦取首次名

最終厄瓜多爾保持2：1的勝局，同組另一場科特迪瓦以2：0擊敗庫拉索。落敗的德國仍以首名出線32強，科特迪瓦以6分得次名。厄瓜多爾則取得4分排第3名，他們目前排在最佳第3名的榜首，並足夠鎖定出線席位。「新丁」庫拉索則包尾出局。