世界盃2026｜科特迪瓦派兩蛋隊史首晉淘汰賽 庫拉索包尾出局

「新丁」庫拉索的世界盃夢止步於分組賽。他們今晨面對科特迪瓦，被敵軍前鋒尼古拉斯比比兩度攻破大門，最終以0：2落敗，於E組包尾出局。科特迪瓦則取得次名出線。

賽前E組除了德國鎖定首名出線，其餘3隊——科特迪瓦、厄瓜多爾和庫拉索——均有機會爭取次名出線。其中首戰世盃的庫拉索，上場在厄瓜多爾身上取得1分，今晨面對得3分的科特迪瓦，若然取勝便能出線。至於科特迪瓦只需要和波，便可晉身32強。

比比梅開二度。美聯社

庫拉索的世盃之旅最終。美聯社

比比7分鐘便為科特迪瓦打開紀錄。美聯社

科特迪瓦首次殺入淘汰賽。美聯社

比比梅開二度

庫拉索於兩分鐘便有一次中目標埋門，陳達毅於中路引球推進，並於禁區外起腳施射，但被科特迪瓦門將耶希亞科芬拿沒收。但他們於7分鐘失守，來自一次右路底線附近解圍失誤，被科特迪瓦的恩迪亞文迪搶去皮球，後者助攻尼古拉斯比比打開紀錄。科特迪瓦憑這個入球，以1：0領先完半場。

庫拉索下半場嘗試進攻，其中科蘭奴斯於55分鐘的遠射僅僅高出。但他們於64分鐘再失一球，伊巴謙辛加利助攻比比梅開二度，後者接應傳送後起左腳燙上角破網 科特迪瓦領先到2：0。庫拉索沒有放棄，到末段狂攻力爭入球，但均無功而還。

科特迪瓦次名出線

最終科特迪瓦以2：0擊敗庫拉索，同組另一場厄瓜多爾以2：1反勝德國。E組首名仍然是德國，同得6分的科特迪瓦以次名出線，是隊史首次打入世界盃決賽周淘汰賽。厄瓜多爾則得4分暫列最佳第3名榜首，很大機會可以晉身32強。庫拉索則得1分包尾出局。