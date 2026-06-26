Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜科特迪瓦派兩蛋隊史首晉淘汰賽 庫拉索包尾出局

足球世界
更新時間：06:06 2026-06-26 HKT
發佈時間：06:06 2026-06-26 HKT

「新丁」庫拉索的世界盃夢止步於分組賽。他們今晨面對科特迪瓦，被敵軍前鋒尼古拉斯比比兩度攻破大門，最終以0：2落敗，於E組包尾出局。科特迪瓦則取得次名出線。

賽前E組除了德國鎖定首名出線，其餘3隊——科特迪瓦、厄瓜多爾和庫拉索——均有機會爭取次名出線。其中首戰世盃的庫拉索，上場在厄瓜多爾身上取得1分，今晨面對得3分的科特迪瓦，若然取勝便能出線。至於科特迪瓦只需要和波，便可晉身32強。

比比梅開二度。美聯社
比比梅開二度。美聯社
庫拉索的世盃之旅最終。美聯社
庫拉索的世盃之旅最終。美聯社
比比7分鐘便為科特迪瓦打開紀錄。美聯社
比比7分鐘便為科特迪瓦打開紀錄。美聯社
科特迪瓦首次殺入淘汰賽。美聯社
科特迪瓦首次殺入淘汰賽。美聯社

比比梅開二度

庫拉索於兩分鐘便有一次中目標埋門，陳達毅於中路引球推進，並於禁區外起腳施射，但被科特迪瓦門將耶希亞科芬拿沒收。但他們於7分鐘失守，來自一次右路底線附近解圍失誤，被科特迪瓦的恩迪亞文迪搶去皮球，後者助攻尼古拉斯比比打開紀錄。科特迪瓦憑這個入球，以1：0領先完半場。

庫拉索下半場嘗試進攻，其中科蘭奴斯於55分鐘的遠射僅僅高出。但他們於64分鐘再失一球，伊巴謙辛加利助攻比比梅開二度，後者接應傳送後起左腳燙上角破網　科特迪瓦領先到2：0。庫拉索沒有放棄，到末段狂攻力爭入球，但均無功而還。

科特迪瓦次名出線

最終科特迪瓦以2：0擊敗庫拉索，同組另一場厄瓜多爾以2：1反勝德國。E組首名仍然是德國，同得6分的科特迪瓦以次名出線，是隊史首次打入世界盃決賽周淘汰賽。厄瓜多爾則得4分暫列最佳第3名榜首，很大機會可以晉身32強。庫拉索則得1分包尾出局。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
10小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
11小時前
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
12小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
9小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
10小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說。
08:56
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說
影視圈
12小時前
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
04:32
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
影視圈
14小時前
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
影視圈
13小時前