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世界盃2026｜干地勢回歸執掌意大利 簽約4年目標殺入2030決賽周

足球世界
更新時間：05:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：05:00 2026-06-26 HKT

四屆世界盃冠軍意大利，已經連續3屆缺席決賽周。意大利足總近日選出新主席，當務之急是任命新教練，領軍重返2030世界盃，據報這個重任將落在干地身上。

意大利於世界盃外圍賽歐洲區附加賽不敵波斯尼亞，無緣今屆美加墨世界盃決賽周。日前意大利足總舉行選舉，確定將由Giovanni Malago擔任主席，據報其決定將國家隊的未來，交托給頂級教練，據報人選將會是剛離開拿玻里的干地。

干地曾於2014-2016年帶領意大利。法新社
干地曾於2014-2016年帶領意大利。法新社
干地剛離開拿玻里。法新社
干地剛離開拿玻里。法新社
干地2016年領意大利殺入歐國盃8強，但互射12碼不敵德國出局。法新社
干地2016年領意大利殺入歐國盃8強，但互射12碼不敵德國出局。法新社

2016曾領軍晉歐國盃8強

干地曾於2014至2016年執教意大利，領軍25場的戰績為14勝7和4負，於2016年領軍殺入歐洲國家盃8強。據報今次回歸，干地並不只是短期救火，而是預計會簽下一紙4年合約，以為球隊帶來穩定，並領軍力爭2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥合辦的世界盃決賽周入場券。

卡比路力撐：意大利足球需要震撼療法

而另一可能人選是馬甸尼，卡比路在兩人之間力撐干地是時候回歸：「干地能夠為球員和賽果帶來即時的影響，他鮮有在展開新旅程的時候犯錯。我們的足球需要一些衝擊，需要來一點震撼療法，還有誰比干地更適合呢？」

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