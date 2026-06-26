英超｜曼聯與特拉布宗達成協議 奧拿拿勢再外借一季
更新時間：04:39 2026-06-26 HKT
發佈時間：04:39 2026-06-26 HKT
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意大利轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）稱，曼聯門將奧拿拿將再外借特拉布宗，這是他第2季外借至這支土超球會。
奧拿拿不在卡域克計劃內
奧拿拿去季外借至特拉布宗，並助球隊奪得土耳其盃冠軍。但這不足以令卡域克考慮讓奧拿拿回歸曼聯一隊陣中，事關「紅魔」去季簽下辛尼拉文斯，他表現出色，是球隊取得歐聯入場券的重要功臣之一，更獲選去季英超最佳收購，穩佔一號門將席位。再者，奧拿拿的周薪達12萬鎊，並不適合用作後備門將。
曼聯傾向為奧拿拿尋找永久買家，以收回部分2023年向國際米蘭支付的4720萬鎊轉會費，但再次外借被視為對各方而言最切實可行的方案；特拉布宗也願意支付外借費用，預計奧拿拿的外借合約將簽一季至2027年6月。
至於曼聯後備門將人選，40歲老將湯希頓獲新簽一年合約，而目前的二號門將比恩迪今夏可能離隊，因此曼聯據報正留意列斯聯的卡爾達路，及曼聯青訓出身、狼隊的森莊士東，作為比恩迪若果離隊後的替補。
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