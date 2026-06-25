世界盃2026｜孫興民輸波不賴高溫 承認南韓要好好反思檢討

美加墨世界盃分組賽 A 組末輪，南韓以0:1不敵南非，失去直接出線資格，僅能爭取以小組第三名出線，如今需要等待其他小組賽果，主動權盡失。下半場才後備登場的南韓隊長孫興民(Son Heung-min)顯得極度內疚，但他展現大將之風，拒絕將敗仗歸咎於當地的炎熱氣候，直言全隊必須好好反思檢討。

孫興民承認南韓要好好反思檢討。路透社

後備登場無力回天 孫興民感到內疚



今仗生死戰，孫興民出人意料地先列後備，下半場入替仍無力回天。他愧疚地表示：「看著球隊輸波，覺得自己在場上沒能幫上太多忙，非常內疚。教練賽前有提前跟我溝通，中場休息時我也在替補席盡量給隊友簡單建議，可惜結果令人惋惜。」

美加墨世界盃分組賽 A 組末輪，南韓以0:1不敵南非。路透社

拒以氣候作藉口 促球隊反思現實



對於北美地區的高溫，孫興民直言絕非敗戰藉口：「大家都在同樣的環境下踢球，不能把失利歸咎於天氣。相反，我們應該整體反思，現實中球隊到底是哪裏出了問題。」

南韓目前累積3分，得失球-1，晉級命運全看他人臉色，孫興民無奈嘆道：「以第三名等待能否進入32強，我個人不希望出現這局面，因為這已不在我們掌控之中，無論結果如何都只能接受。」

南韓爭取以小組第三名出線，需要等待其他小組賽果，主動權盡失。新華社