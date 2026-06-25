Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜孫興民輸波不賴高溫 承認南韓要好好反思檢討

足球世界
更新時間：19:16 2026-06-25 HKT
發佈時間：19:16 2026-06-25 HKT

美加墨世界盃分組賽 A 組末輪，南韓以0:1不敵南非，失去直接出線資格，僅能爭取以小組第三名出線，如今需要等待其他小組賽果，主動權盡失。下半場才後備登場的南韓隊長孫興民(Son Heung-min)顯得極度內疚，但他展現大將之風，拒絕將敗仗歸咎於當地的炎熱氣候，直言全隊必須好好反思檢討。

孫興民承認南韓要好好反思檢討。路透社
孫興民承認南韓要好好反思檢討。路透社

後備登場無力回天 孫興民感到內疚


今仗生死戰，孫興民出人意料地先列後備，下半場入替仍無力回天。他愧疚地表示：「看著球隊輸波，覺得自己在場上沒能幫上太多忙，非常內疚。教練賽前有提前跟我溝通，中場休息時我也在替補席盡量給隊友簡單建議，可惜結果令人惋惜。」

美加墨世界盃分組賽 A 組末輪，南韓以0:1不敵南非。路透社
美加墨世界盃分組賽 A 組末輪，南韓以0:1不敵南非。路透社

拒以氣候作藉口 促球隊反思現實


對於北美地區的高溫，孫興民直言絕非敗戰藉口：「大家都在同樣的環境下踢球，不能把失利歸咎於天氣。相反，我們應該整體反思，現實中球隊到底是哪裏出了問題。」
南韓目前累積3分，得失球-1，晉級命運全看他人臉色，孫興民無奈嘆道：「以第三名等待能否進入32強，我個人不希望出現這局面，因為這已不在我們掌控之中，無論結果如何都只能接受。」

南韓爭取以小組第三名出線，需要等待其他小組賽果，主動權盡失。新華社
南韓爭取以小組第三名出線，需要等待其他小組賽果，主動權盡失。新華社
最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
6小時前
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
02:30
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
6小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
5小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
7小時前
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
3小時前
00:56
天文台｜雷暴與酷熱警告雙重夾擊！周末迎狂風雷暴 未來9日持續有雨
社會
7小時前