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世界盃2026｜耶堅豪言瑞士配得上首名出線 點名激讚「萬能神童」文森比

足球世界
更新時間：13:25 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:25 2026-06-25 HKT

美加墨世界盃 B 組分組賽壓軸戰，瑞士以2:1擊敗東道主之一的加拿大，以首名晉級32強。陣中的20歲新星文森比（Johan Manzambi）繼上仗後備上陣梅開二度，今仗正選出戰再有一球進帳。瑞士教練耶堅（Murat Yakin）賽後豪言球隊絕對配得上首名出線，更點名盛讚文森比，直指這位全能中場為球隊帶來了無法估量的巨大貢獻！

耶堅：瑞士配得上首名

經歷了首仗被逼和的波動後，實力強勁的瑞士在分組賽後兩輪大打爭氣波，兩連勝後以積7分奪得 B 組首名，成功贏得長達一星期的寶貴休息時間。耶堅在賽後難掩自豪之情：「我認為我們絕對配得上如今的位置。未來數天我們將放假重整，並留在聖地牙哥大本營好好享受勝利，與親友聚會。在世界盃首戰後，我們承受了巨大的贏波壓力，但如今全隊交出了完美的答卷。現在我們可以有更充裕的時間去調整戰術細節，靜待7月2日淘汰賽的對手。」

「文森比狀態不可思議」

今場擊敗加拿大的關鍵戰中，上輪「起孖」的20歲德甲弗賴堡超新星文森比再度成為勝負關鍵。對於這位大放異彩的年輕人，耶堅點名激讚道：「文森比過去一年的狀態不可思議。他是一位極其全能的球員，無論是10號位還是其他位置他都能完美勝任。他擁有極強的進攻慾望與高效率的終結能力，在這次小組賽中為球隊帶來了極大的幫助。」

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